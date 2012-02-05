ابن سینا "عقل فعال" ارسطو را تبیین کرد



به گزارش خبرگزاری مهر، ازآنجا که موضوع رساله تبیین ابن سینا از عقل فعال در تفکر ارسطو، تبیین عقل فعال بر اساس دیدگاه ابن سینا و ناظر به فلسفه ارسطوست، ابتدا مختصری از منظر ارسطو در این باب آورده شده و سپس دیدگاه ابن سینا به تفصیل بررسی شده است، به طوری که در افق اندیشه ابن سینا انظار ارسطو روشنی یابد.

از سوی دیگر، با توجه به این که موضوع "عقل فعال" بیش از هر موضوع دیگری در اندیشه و تفکر شارحین و مفسرین و حتی اخلاف و پیروان ارسطو معنی و مفهوم متفاوتی یافته است، تا آنجا به اقوال آنها اشاره گردیده که با اهداف رساله سازگارتر باشد. از این رو در رساله نظر به " تبیین" ابن سینا از این موضوع بوده است نه تفسیر و یا شرح آن؛ چرا که ایشان به خلاف سایرین از تکرار صرف اقوال ارسطو به شدت پرهیز نموده اند.



دغدغه و نیت اصلی در این رساله، توجه به داشته ها و توانمندی های فلسفی ـ حکمی خودی و پرهیز از تکرار اندیشه و تفکر کسانی است که داشته هاشان بر پایه فرهنگ فلسفی این مرز و بوم استوار گردیده است؛ از این میان، موضوع «عقل فعال» یکی از مصادیق بزرگی است که در نظام فلسفی بوعلی به گونه ای کاملاً استوار، ساخته و پرداخته شده است.



این پایان نامه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با راهنمایی و مشاوره دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر نصرالله حکمت و داوری دکتر شهرام پازوکی و دکتر حسین کلباسی اشتری با درجه عالی دفاع گردید.