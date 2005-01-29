شركت ملي گاز ايران به تمام تعهدات خود در تامين گاز نيروگاهها عمل كرده است

به دنبال سخنان وزير نيرو مبني بر فروپاشي شبكه برق كشور و در راه بودن خاموشي هاي گسترده به دليل نبود سوخت مناسب براي نيروگاهها ، مدير عمليات پالايش و انتقال شركت ملي گاز ايران در گفت و گويي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : براساس آخرين جلسه تشكيل شده ميان شركت ملي گاز ايران و توانير ، مقرر شد كه سقف تامين گاز براي نيروگاهها به دنبال سردي هوا تغيير كند كه شركت توانير نيز توافق كرد .

عبدالحسين ثمري اضافه كرد : برهمين اساس شركت ملي گاز ايران تاكنون تنها مطابق با آخرين دستورالعمل انجام شده عمل كرده است .

وي اضافه كرد : از سوي ديگر ، سالهاست كه نيروگاههاي كشور به دنبال سردي هوا از سوخت دوم هم استفاده مي كنند و اين امر فقط به امسال تعلق ندارد .

به گفته وي ، اين درحالي است كه هر چند هفته يكبار جلساتي نيز ميان شركت ملي گاز ايران و توانير صورت مي گيرد تا مشكلات موجود در اين ميان حل شود .

از سويي ديگر وزارت نفت نيز طي اخبار و اطلاعات پراكنده اي كه درباره نحوه سوخت رساني به نيروگاههاي كشور منتشر شد درباره تامين سوخت دوم اين نيروگاهها توسط وزارت نفت اطلاعاتي منتشركرد كه در آن آورده است : ميزان گاز تحويلي به نيروگاههاي كشور از آغاز فصل سرما يعني از 16 آبان ماه تا آخرديماه سالجاري به طور متوسط و روزانه برابر 2/54 ميليون متر مكعب بوده است كه عليرغم شدت ، فراگيري و پيوستگي زماني دوره سرما در سالجاري نسبت به ايام مشابه سال قبل به ميزان 5/2 درصد افزايش داشته است .

همچنين شركت پخش فراورده هاي نفتي ايران به منظور حصول اطمينان از تامين سوخت مورد نياز نيروگاهها ، نسبت به ذخيره سازي مناسب در مخازن مورد نظر شركت توانير اقدام نموده است به طوري كه نيروگاههاي كشور در روز 16 آبانماه سالجاري نسبت به روز مشابه سال قبل بيش از 600 ميليون ليتر سوخت مايع بيشتري را ذخيره داشته اند كه اين مقدار برابر 25 درصد كل ظرفيت ممكن ذخيره سازي در نيروگاه ها است ضمن آنكه طي روزهاي 16 آبان ماه تا آخر دي ماه سالجاري نيز حدود 400 ميليون ليتر سوخت مايع بيش از مقدار سال گذشته در همين مدت به نيروگاهها تحويل شده است و به طور طبيعي در آخرين روز دي ماه سالجاري سوخت مايع ذخيره موجود در نيروگاهها 300 ميليون ليتر بيشتر از سال گذشته در چنين روزي است .

به دنبال اين اطلاعيه، آمده است : برابر آمار ارايه شده توسط شركت توانير ، حداكثر سوخت معادل خاموشيهاي اعمال شده طي روزهاي گذشته و منتهي به 5 دي ماه سال جاري برابر 8 ميليون ليتر سوخت مايع است ، درحالي كه در پايان روز 5 دي ماه و براساس آمار شركت ياد شده ذخيره سوخت موجود در نيروگاهها به بيش از 600 ميليون ليتر يعني 75 برابر مقدار ياد شده مي رسد .

