رئال و بارسا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند/ اختلاف همچنان هفت امتیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید که در زمین ختافه به میدان رفته بود موفق شد با تک گل دقیقه 18 "سرخیو راموس" میزبان خود را از پیش رو بردارد. بارسلونا هم که در نیوکمپ میزبان رئال سوسیداد بود با گل‌های "کریستین تلو" و "لیونل مسی" حریف خود را از پیش رو برداشت. با وجود پیروزی بارسا اختلاف آنها با رئال در صدر جدول رده بندی لالیگا همچنان همان هفت امتیاز است.

در دیگر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر به دست آمد:

* لوانته یک - راسینگ سانتاندر یک

گل‌ها: آرونا کونه (23) برای لوانته و مانوئل آرانا (61) برای راسینگ سانتاندر

* رئال مایورکا یک - رئال بتیس صفر

گل‌: کوری کاسترو (24)

اخراج: پدرو آلوارز ماریو (75 - رئال بتیس) و ایوان ماریس (90 - رئال بتیس) و ویکتور کاستانو (90 - مایورکا)

* آتلتیک بیلبائو 3 - اسپانیول 3

گل‌ها: اسکار دی مارکوس (26)، فرناندو یورنته (58) و خاویر آگینابا (65) برای آتلتیک بیلبائو و کوفی ندری روماریچ (33)، ولادیمیر وایس (48) و خوان آنخل آلبین (90) برای اسپانیول

* ختافه صفر - رئال مادرید یک

گل: سرخیو راموس (18)

* بارسلونا 2 - رئال سوسیداد یک

گل‌ها: کریستین تلو (9) و لیونل مسی (72) برای بارسا و کارلوس ولا (74) برای رئال سوسیداد

- برنامه ادامه دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

یکشنبه - 16/11/90

* اسپورتینگ گیخون - اوساسونا

* سویا - ویارئال

* رئال زاراگوزا - رایووایه‌کانو

دوشنبه - 17/11/90

* آتلتیکومادرید - والنسیا

* گرانادا - مالاگا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 55 امتیاز

2- بارسلونا 48 امتیاز

3- والنسیا 36 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- لوانته 32 امتیاز

18- ویارئال 20 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- اسپورتینگ گیخون 18 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- رئال زاراگوزا 12 امتیاز (یک بازی کمتر)