بارش برف در جادههای 7 استان/ مسافران شمال از جاده هراز و فیروزکوه بروند

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بارش برف در تمامی جادههای استان اردبیل، خراسان شمالی، محور تکاب ایرانخواه در آذربایجان غربی، گردنه شبنم و فولاد محله به کیاسر در استان سمنان، محور شاهرود به آزاد شهر و آزادشهر به توسکستان ادامه دارد. این در حالی است که بارش در جاده‌های نیشابور، محور کوهین در قزوین و جادههای شرقی استان گلستان گزارش شده است.

وی با اعلام مسدود بودن تونل شیرین سو در استان قزوین گفت: علاوه بر تونل شیرین سو که از ساعت 7 تا 16 هر روز تا نوزدهم بهمن مسدود است، محور تکاب - ایرانخواه در آذربایجان غربی، فولاد محله به کیاسر در سمنان، شاهرود آزاد شهر و شاهرود توسکستان مسدود است.

رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور با از باز بودن تمامی جاده‌های شمالی کشور افزود: با توجه به احتمال ریزش بهمن در جاده چالوس از هموطنان درخواست می کنیم به منظور سفر به استانهای شمالی از جاده‌های فیروزکوه و هراز استفاده کنند و زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی از جمله مواد غذایی و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.

