آمریکا نیروهای ویژه خود را در افغانستان حفظ می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، یک مقام ناشناس در پنتاگون اعلام کرده که این نیروها را برای تعقیب و گریز و دستگیری ستیزه‌جویان در افغانستان حفظ می کند.

این مقام گفته است که نیروهای ویژه پس از آنکه ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان در اواخر سال 2014 پایان پذیرد در این کشور باقی خواهند ماند.

این اظهارات در حالی است که وزیران دفاع ناتو در نشست هفته گذشته خود در آلمان، ابراز امیدواری کردند که نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند در سال 2013 مسئولیت امنیتی این کشور را بر عهده بگیرند

گفته می شود که نیروهای خارجی نقش پشتیبانی و حفاظت را به عمل خواهند آورد.