مجلس هفته آینده تعطیل است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس تا این ساعت به دلیل غیبت نمایندگان و به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر، شروع به کار نکرده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس دقایقی پیش در جمع 185 نماینده حاضر در صحن پیشنهاد تعطیلی جلسات علنی مجلس درهفته آینده را به رای نمایندگان گذاشت که مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش مهر، مجلس شورای اسلامی 290 نماینده دارد و جلسات مجلس با حضور 194 نماینده رسمیت می یابد، جلسات اخیر مجلس به دلیل قرار داشتن در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سفر نمایندگان به حوزه های انتخابیه برای تبلیغات انتخاباتی یا با تاخیر آغاز شد و یا نصاب لازم را نداشت.

به نظر می رسد تعطیلی جلسات مجلس تا زمان انتخابات - 12 اسفند - ادامه یابد.

پیش از این محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اعلام کرده بود که به احتمال قوی به دلیل برگزاری انتخابات احتمال تشکیل جلسات مجلس تا 19 بهمن وجود دارد و پس از آن ممکن است تا برگزاری انتخابات جلسات مجلس تعطیل شود.

مجلس هفتم نیز 4 سال پیش در آستانه انتخابات مجلس هشتم حدود یک ماه تعطیل بود.