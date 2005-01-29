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۱۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۳۸

همزمان با سالروز ورود امام خميني ( ره ) به ميهن

"گلبانگ انقلاب "در مدارس تهران به صدا در مي آيد

كميته دانش آموزي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به منظور استقبال از دهه مبارك فجر مدارس شهر تهران را آذين بندي كرده و در بيست و ششمين سالگرد انقلاب اسلامي برنامه هاي متنوعي را درنظر گرفته ، است . بر اين اساس ساعت 9 و 33 دقيقه روز 12 بهمن همزمان با ورود امام خميني به كشور زنگ " گلبانگ انقلاب " در مدارس به صدا در مي آيد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر همچنين روز 12 بهمن ده هزار دانش آموز با حضور در مرقد امام خميني با رهبر انقلاب ميثاق مي بندد و روز 13 بهمن ماه مسابقه دو و ميداني با حضور 5 هزار دانش آموز دختر در پارك چيتگر تهران برگزار مي شود و به نفرات برتر جوايز ارزنده اي اهدا مي شود.

دانش آموزان تهراني همچنين  روز پنج شنبه 15 بهمن ماه كه به نام روز " مهماني لاله ها " نامگذاري شده است ، به همراه مسوولان مدارس با حضور در مزار شهدا اقدام به غبار روبي و عطر افشاني مزار شهدا مي كنند و روز جمعه 16 بهمن ماه بيش از 5 هزار دانش آموز تهراني با حضور ويژه در نماز جمعه اقدام به برگزاري برنامه مي كنند .

 روز يك شنبه 18 بهمن ماه  نيزمراسم صبحگاه مشترك بسيج دانش آموزي با عنوان " خليج هميشه فارس " با حضور 3 هزار دانش آموز تهراني در دانشكده امام علي ( ع ) برگزار مي شود.

 همچنين  برنامه هاي ويژه اي در كانونهاي فرهنگي تربيتي سازمان دانش آموزي برگزار مي شود و روز 22 بهمن ماه بيش از 3 هزار دانش آموز در مسير راهپيمايي اقدام به برگزاري برنامه هاي ويژه اي همچون  تئاتر و سرود  اجرا مي كنند .

کد مطلب 152566

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