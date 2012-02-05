متروی اصفهان به جای رفع مشکل دردسرساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شنبه شب در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان اظهار داشت: سال جاری با عنوان مدیریت عرصه محیط زیست و تأکید بر کنترل منابع آبی فعالیتهای زیست محیطی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مسائل زیست محیطی و به ویژه آلودگی هوا باید به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: استان نباید از مسائل و مشکلات زیست محیطی غافل شود و این مباحث باید به صورت علیم، پژوهشی و تحقیقاتی بررسی شوند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: حمل و نقل عمومی باید در سطح شهر توسعه داده شود و راهاندازی مترو نیز گام مهمی در راستای ساماندهی وضعیت آلودگی هوای اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نه تنها مترو قابل استفاده نیست و مشکلات موجود را برطرف نکرده است، ادامه داد: این موضوع مشکلاتی را برای اصفهان نیز ایجاد کرده و اعتبارات لازم باید به آن اختصاص داده شود.
ذاکر اصفهانی تاکید کرد: با راهاندازی مترو و تحقق این موضوع بسیاری از تهدیدهای دیگر در اصفهان کاهش مییابد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ مسائل زیست محیطی باید در میان مردم نهادینه شود، اضافه کرد: مسئولان باید مردم را در مشکلات زیست محیطی مداخله بدهند و از مشاورههای آنها در راستای کاهش این مشکلات یاری جویند.
اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر نه تنها مترو قابل استفاده نیست و مشکلات موجود را برطرف نکرده بلکه مشکلاتی را برای اصفهان نیز ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شنبه شب در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان اظهار داشت: سال جاری با عنوان مدیریت عرصه محیط زیست و تأکید بر کنترل منابع آبی فعالیتهای زیست محیطی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته است.
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