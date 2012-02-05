متروی اصفهان به جای رفع مشکل دردسرساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شنبه شب در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان اظهار داشت: سال جاری با عنوان مدیریت عرصه محیط زیست و تأکید بر کنترل منابع آبی فعالیت‌های زیست محیطی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه مسائل زیست محیطی و به ویژه آلودگی هوا باید به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: استان نباید از مسائل و مشکلات زیست محیطی غافل شود و این مباحث باید به صورت علیم، پژوهشی و تحقیقاتی بررسی شوند.



استاندار اصفهان تصریح کرد: حمل و نقل عمومی باید در سطح شهر توسعه داده شود و راه‌اندازی مترو نیز گام مهمی در راستای ساماندهی وضعیت آلودگی هوای اصفهان است.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نه تنها مترو قابل استفاده نیست و مشکلات موجود را برطرف نکرده است، ادامه داد: این موضوع مشکلاتی را برای اصفهان نیز ایجاد کرده و اعتبارات لازم باید به آن اختصاص داده شود.



ذاکر اصفهانی تاکید کرد: با راه‌اندازی مترو و تحقق این موضوع بسیاری از تهدید‌های دیگر در اصفهان کاهش می‌یابد.



وی با اشاره به اینکه فرهنگ مسائل زیست محیطی باید در میان مردم نهادینه شود، اضافه کرد: مسئولان باید مردم را در مشکلات زیست محیطی مداخله بدهند و از مشاوره‌های آنها در راستای کاهش این مشکلات یاری جویند.