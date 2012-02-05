به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش، امیر سرتیپ موسوی جانشین فرمانده کل ارتش در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک یگان های نیروی هوایی ارتش در جمع خبرنگاران گفت: نیروی هوایی ارتش آماده شناسایی هرگونه تجاوز و مقابله با آن است.

وی خاطرنشان کرد: هواپیماهای ناشناسی در چند سال اخیر به دلیل اشتباه های برخی کشورها وارد حریم هوایی ایران شدند که نیروی هوایی ارتش آنها را شناسایی و توانست برخی از آنها را به زمین بنشاند.

جانشین فرمانده کل ارتش یادآور شد: دستگیری عبدالمالک ریگی و انتقال آن به جمهوری اسلامی ایران از جمله ماموریت های نیروی هوایی ارتش بود با موفقیت کامل انجام شد.

موسوی تاکید کرد: امروز نیروی هوایی ارتش آماده است با استفاده از خلبانان شجاع، گروه های فرماندهی و پشتیبانی، هر اتفاقی را رصد و از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران به خوبی محافظت کند.

وی ادامه داد: نیروی هوایی ارتش آمادگی کامل دارد که با استفاده از تجارب خود در طول بیش از سه دهه اخیر و همچنین تجارب ارزشمند از دوران دفاع مقدس ماموریت خود را به خوبی با موفقیت انجام دهد.

مراسم صبحگاه مشترک یگان های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیرسرتیپ موسوی جانشین فرمانده کل ارتش، امیرسرتیپ حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش و همچنین جمعی از فرماندهان و خانواده شهدای نیروی هوایی ارتش که در خلق حماسه بزرگ 19 بهمن نقش داشتند در محل میدان صبحگاه پایگاه هوایی شهید خضرایی برگزار شد.