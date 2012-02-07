عباسی اساسنامه وزارت ورزش را به مجلس ارائه کند/ دولت بیشتر توجه کند

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان ارزیابی از عملکرد وزارت ورزش و جوانان اظهارداشت: به نظر من با تشکیل این وزارتخانه وضعیت سازمان تربیت بدنی سابق و ورزش کشور نسبت به گذشته بهتر شده است.

وی در عین حال تصریح کرد: البته این وزارتخانه در اوایل کار نسبت به مسائل جوانان بی توجه بود اما اخیرا با جلساتی که با وزیر ورزش و جوانان داشتیم ایشان وعده داده اند که در برنامه های خود به موضوع جوانان هم توجه ویژه ای داشته باشند.

قنبری با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت ورزش نمایندگان می توانند از ابزار نظارتی خود در امر ورزش و جوانان بطور موثرتری نسبت به گذشته استفاده کنند، ابرار امیدواری کرد: با تشکیل وزارت ورزش و جوانان نمایندگان مردم در خانه ملت بتوانند توجه بیشتری به حوزه ورزش و جوانان در کشور داشته باشند.

وی در ادامه در خصوص دیرکرد وزیر ورزش و جوانان در ارائه اساسنامه این وزارتخانه گفت: متاسفانه دولت همواره به رعایت قوانین بی توجه بوده است و تاخیر وزیر ورزش در ارائه اساسنامه این وزارتخانه به مجلس نیز موید این مطلب است.

عضو فراکسیون ورزش و جوانان مجلس اضافه کرد: این موضوع قابل قبول نیست و دولت باید هرچه زودتر آن را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان بتوانند پیش از پایان عمر مجلس هشتم اساسنامه وزارت ورزش و جوانان را به تصویب برسانند.

وی در خاتمه در خصوص قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس نیز گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس گزارشهای تحقیق و تفحص باید خارج از نوبت قرائت شوند بنابراین هیئت رئیسه باید هرچه زودتر این گزارش را در دستور کار خود برای قرائت در صحن علنی بگذارد.

به گزارش مهر، محمد عباسی تیرماه سال جاری به عنوان سرپرست وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان از سوی احمدی نژاد معرفی شده بود، این وزیر پیشنهادی رئیس جمهور که مردادماه سال جاری برای تصدی وزارت ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت پس از گذشت 6 ماه هنوز طرح ساختار این وزارتخانه را به مجلس شورای اسلامی نداده است.