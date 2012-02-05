اعزام دانشجویان دکتری برای تدریس زبان فارسی به خارج از کشور

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تلاش می شود اعزام استاد برای دانشگاههای خارجی که مستقیماً امکانپذیر نیست، به صورت پاره وقت صورت گیرد. به همین منظور از دانشجویان دکتری برای عنوان فرصت مطالعاتی 6 ماهه و یک ساله جهت تامین نیاز این دسته از دانشگاهها که کرسی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی را راه اندازی کرده اند، استفاده می شود.

وی گفت: استادانی که از ایران به دانشگاههای خارجی برای تدریس این دوره ها اعزام می شوند، ابتدا دوره های آمادگی را می گذرانند سپس به دانشگاههایی که دارای کرسیهای زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی هستند، برای آموزش در دوره هایی که منجر به مدرک خواهد شد، اعزام می شوند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به فعالیت ستاد گسترش زبان فارسی و ایران شناسی خارج از کشور که رئیس آن وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری است، یادآوری کرد که اعزام استادان پاسخگوی نیاز در دوره های ذکر شده دانشگاههای خارج از کشور نیست و البته فعلاً هم امکان اعزام تعداد بیشتری از این استادان وجود ندارد.