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۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۳

اعزام دانشجویان دکتری برای تدریس زبان فارسی به خارج از کشور

اعزام دانشجویان دکتری برای تدریس زبان فارسی به خارج از کشور

دبیر ستاد گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی درباره اعزام استاد به دانشگاههای کشورهایی که کرسی زبان و ادبیات فارسی در آنها ایجاد شده است، گفت: دانشجویان دکتری به عنوان استاد تمام وقت و طی یک فرصت مطالعاتی به 4 قاره کشور برای تدریس زبان و ادبیات فارسی اعزام می شوند.

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تلاش می شود اعزام استاد برای دانشگاههای خارجی که مستقیماً امکانپذیر نیست، به صورت پاره وقت صورت گیرد. به همین منظور از دانشجویان دکتری برای عنوان فرصت مطالعاتی 6 ماهه و یک ساله جهت تامین نیاز این دسته از دانشگاهها که کرسی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی را راه اندازی کرده اند، استفاده می شود. 

وی گفت: استادانی که از ایران به دانشگاههای خارجی برای تدریس این دوره ها اعزام می شوند، ابتدا دوره های آمادگی را می گذرانند سپس به دانشگاههایی که دارای کرسیهای زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی هستند، برای آموزش در دوره هایی که منجر به مدرک خواهد شد، اعزام می شوند. 

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به فعالیت ستاد گسترش زبان فارسی و ایران شناسی خارج از کشور که رئیس آن وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری است، یادآوری کرد که اعزام استادان پاسخگوی نیاز در دوره های ذکر شده دانشگاههای خارج از کشور نیست و البته فعلاً هم امکان اعزام تعداد بیشتری از این استادان وجود ندارد.
 
این مقام مسئول در وزارت علوم، با اشاره به کشورهایی که دانشگاههای آنها در حال برگزاری دوره های زبان و ادبیات فارسی اند، اظهار داشت: بالغ بر 80 دانشگاه خارج از کشور هم اکنون کرسیهایی را که منجر به مدرک می شود، اجرا می کنند. این در حالیست که تعداد دانشگاههای برگزار کننده عمومی این کرسیها به عددی حدود 200 می رسد.
کد مطلب 1525719

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