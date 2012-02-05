فضاهای تحقیقاتی دانشگاه بیرجند 195 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری صبح یکشنبه در مراسم بهره برداری از دانشکده فنی شهرستان قاین اظهار داشت: فضاهای تحقیقاتی دانشگاه از چهار هزار و 50 متر به 11 هزار و 963 متر افزایش یافته است.

وی افزود: فضاهای فرهنگی دانشگاه با رشد 191 درصدی از دو هزار متر مربع به پنج هزار و 800 متر مربع افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: فضاهای آموزشی این دانشگاه 166 درصد و فضای ورزشی این دانشگاه 176 درصد رشد داشته است.

میری همچنین از رشد 130درصدی کل دانشجویان دانشگاه از ابتدای دولت نهم تاکنون خبر داد و گفت: این رقم از پنج هزار و 90 دانشجو به 11 هزار و 688 نفر افزایش یافته است.

وی تعداد رشته های تحصیلی دانشگاه را در ابتدای دولت نهم 91 رشته برشمرد و افزود: این آمار با رشد 175درصدی به 250 رشته تحصیلی افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه بیرجند تعداد اعضای هیات علمی این دانشگاه در ابتدای دولت نهم را 220 نفر ذکر کرد و یادآور شد: هم اکنون 250 نفر عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت می کنند.