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۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۳

فضاهای تحقیقاتی دانشگاه بیرجند 195 درصد افزایش یافت

فضاهای تحقیقاتی دانشگاه بیرجند 195 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بیرجند از افزایش 195 درصدی فضاهای تحقیقاتی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری  صبح یکشنبه در مراسم بهره برداری از دانشکده فنی شهرستان قاین اظهار داشت: فضاهای تحقیقاتی دانشگاه از چهار هزار و 50 متر به 11 هزار و 963 متر افزایش یافته است.

وی افزود: فضاهای فرهنگی دانشگاه با رشد 191 درصدی از دو هزار متر مربع به پنج هزار و 800 متر مربع افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: فضاهای آموزشی این دانشگاه 166 درصد و فضای ورزشی این دانشگاه 176 درصد رشد داشته است.

میری همچنین از رشد 130درصدی کل دانشجویان دانشگاه از ابتدای دولت نهم تاکنون خبر داد و گفت: این رقم از پنج هزار و 90 دانشجو به 11 هزار و 688 نفر افزایش یافته است.

وی تعداد رشته های تحصیلی دانشگاه را در ابتدای دولت نهم 91 رشته برشمرد و افزود: این آمار با رشد 175درصدی  به 250 رشته تحصیلی افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه بیرجند تعداد اعضای هیات علمی این دانشگاه در ابتدای دولت نهم را 220 نفر ذکر کرد و یادآور شد: هم اکنون 250 نفر عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت می کنند.

کد مطلب 1525734

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