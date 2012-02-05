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۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۴

تظاهرات فلسطینی ها علیه مذاکرات سازش در کرانه باختری

تظاهرات فلسطینی ها علیه مذاکرات سازش در کرانه باختری

شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری با برپایی تظاهرات مخالفت خود را با ادامه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری روز گذشته در شهرهای مختلف این منطقه از جمله رام الله، نابلس، الخلیل، سلفیت و بیت لحم تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی را اقدامی بیهوده دانستند و از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند به این مذاکرات پایان دهد.

گفتنی است تظاهرات در شهر رام الله در مقابل مقر تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار شد. معترضین همچنین انحلال دولت سلام فیاض دولت انتصابی تشکیلات خودگردان را خواستار شدند و بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی دولتی که پایداری فلسطینی ها در برابر اشغالگری را افزایش دهد تاکید کردند.

کد مطلب 1525739

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