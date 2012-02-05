برنامه های رزمایش حامیان ولایت تشریح شد

سردار سرتیپ عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بالاترین هدف رزمایش حامیان ولایت آمادگی نیروها برای ارائه توانمندیهای خویش است.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با تشریح وسعت این رزمایش و یگانها عنوان کرد: منطقه رزمایش حامیان ولایت دارای 300 کیلومتر مربع وسعت است که یک تیپ کامل و یک گروه موشکی همچنین توپخانه برای پشتیبانی عمومی منطقه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این رزمایش سعی شده استفاده از شیوه های صحیح برای به کارگیری نیروی انسانی و سلاح، آزمایش سلاح های جدید تولیدی انجام گیرد.

سردار عراقی در خصوص ابعاد این رزمایش ابراز داشت: در این رزمایش کارشناسان نظامی، استفاده صحیح از زمین، رعایت پدافند غیرعامل همچنین آمادگی برای رزمایش های نامتقارن مورد بررسی قرار می دهند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران مراحل رزمایش را چنین بیان کرد: نیروی زمینی سپاه پاسداران در قالب قرارگاه مدینه توسط تیپ 33 هوابرد المهدی(عج) از دو ماه قبل مقدمات این رزمایش در منطقه عمومی جهرم برنامه ریزی کرد و این رزمایش به مدت 10 روز به طول می انجامد.