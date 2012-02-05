به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی شامگاه شنبه در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی که سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، با اشاره به سخنان رهبرمعظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته گفت: این سخنرانی جزو بلیغ ترین بیانات رهبر انقلاب بود.



وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه به موضوع وحدت تأکید داشتند که این امر همان سخن امام راحل بود.



نماینده مردم قم در مجلس، بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه را منشور دقیقی برای ملت ایران توصیف کرد و ابراز داشت: رهبر انقلاب تأکید داشتند که باید دشمن را به درستی شناخت و بر روی اصول پافشاری کرد و به مسائل اصلی کشور توجه داشت.



نقد عملکردها باید در مسیر عقلانیت باشد



وی تصریح کرد: وقتی دشمنان خارجی که دندانهایش را برای ملت ما تیز کرده‌اند را مشاهده می‌کنیم باید به موضوع وحدت توجه بیشتری داشته باشیم

رئیس مجلس افزود: اختلاف نظر بین مسئولان نباید به دشمنی تبدیل شود و نقد عملکردها نیز باید در مسیر عقلانیت و عاقلانه باشد.



لاریجانی در ادامه گفت: دشمنان با ملت ایران مشکل دارند و در این زمینه تلاش می کنند تا درآمد های کشور را با تحریم نفت، کاهش دهند که رهبر انقلاب نیز در این زمینه اعلام کردند ملت ایران نیز به موقع تهدیدهای خود را علمی خواهد کرد.



حرام است که بدنبال دسیسه‌های سیاسی باشیم



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برابر چنین دشمنی که برای کشور دندان تیز کرده است حرام است که بدنبال دسیسه‌های سیاسی باشیم افزود: باید همه مسئولان تلاش خود را در مسیر آبادانی کشور صرف کنند.



وی با بیان اینکه در آستانه انتخابات مشاجره‌های سیاسی در کشور بیشتر خواهد شد افزود: رهبر انقلاب به شورای نگهبان و احزاب و گروه‌های سیاسی توصیه‌های به جایی داشتند که نباید در این مسیر بدنبال اتهام زنی باشیم.



تخریب کنندگان مصالح ملی را نمی فهمند



رئیس قوه مقننه تاکید کرد: کسانی که امروز به دنبال اتهام زنی و تخریب دیگران هستند مصالح ملی را نمی‌فهمند و این عده نمی‌توانند عنوان کنند که پیرو رهبری هستند چرا که رهبری اینگونه مشاجرات سیاسی را قبول ندارند.



وی با بیان اینکه در تاریخ انقلاب اسلامی هیچ گاه به اندازه امروز نیازمند وحدت و یکپارچگی نبودیم اظهار داشت: گروه‌های سیاسی باید گذشت کنند و انتخابات را به مشاجره تبدیل نکنند.