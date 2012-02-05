  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

بیگی:

نظام سلطه توانایی مقابله با ایران را ندارد

نظام سلطه توانایی مقابله با ایران را ندارد

بناب - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: نظام سلطه شرایطی برای کشور ما بوجود آورده که توانایی مقابله با ایران را ندارد و اگر منافع جمهوری اسلامی به خطر بیفتد، منافع هیچ قدرتی برای ما اهمیت نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا بیگی در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی شهرستان بناب افزود: در 32 سال گذشته با وجود تحریمها علیه ایران، نه تنها محدودیتی برای جمهوری اسلامی بوجود نیامده و منزوی نشده است بلکه مسیر رشد و توسعه با شدت تمام طی شده است.
 
وی تصریح کرد: با وجود این شرایط اگر قرار باشد منافع جمهوری اسلامی به خطر بیفتد، منافع هیچ قدرتی برای ما اهمیت ندارد.
 
نماینده عالی دولت در استان آذربایجان شرقی گفت: ملت به خاطر دلدادگی به انقلاب اسلامی، پشت سر انقلاب ایستاده اند و مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن، انقلاب اسلامی را بیمه خواهند کرد.
 
بیگی با اشاره به تلاش دشمنان برای سست کردن مردم برای حضور در انتخابات اظهارداشت: اعتماد به جمهوری اسلامی با حضور در پای صندوقهای رای پشتوانه بزرگی در رویارویی با غرب و استکبار جهانی است.
 
وی در ادامه به وضعیت عمرانی استان و منطقه اشاره کرد و گفت: هم اکنون قریب به 92 هزار واحد مسکونی روستایی در سطح استان آذربایجان شرقی در حال ساخت است که تا پایان سال آینده با بهره برداری از این واحدهای مسکونی روستایی 500 هزار نفر جمعیت در آنها اسکان خواهند یافت.
 
استاندار آذربایجان شرقی، حل مشکل آب شرب روستای چلقایی را جزو اولویت اول کار دولت دانست و تاکید کرد: بزودی مشکل آب شرب این روستا از محل اجرای طرح آبرسانی از زرینه رود به تبریز تامین خواهد شد.
کد مطلب 1525773

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها