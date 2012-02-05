نظام سلطه توانایی مقابله با ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا بیگی در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی شهرستان بناب افزود : در 32 سال گذشته با وجود تحریمها علیه ایران، نه تنها محدودیتی برای جمهوری اسلامی بوجود نیامده و منزوی نشده است بلکه مسیر رشد و توسعه با شدت تمام طی شده است.

وی تصریح کرد: با وجود این شرایط اگر قرار باشد منافع جمهوری اسلامی به خطر بیفتد، منافع هیچ قدرتی برای ما اهمیت ندارد.

نماینده عالی دولت در استان آذربایجان شرقی گفت: ملت به خاطر دلدادگی به انقلاب اسلامی، پشت سر انقلاب ایستاده اند و مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن، انقلاب اسلامی را بیمه خواهند کرد.

بیگی با اشاره به تلاش دشمنان برای سست کردن مردم برای حضور در انتخابات اظهارداشت: اعتماد به جمهوری اسلامی با حضور در پای صندوقهای رای پشتوانه بزرگی در رویارویی با غرب و استکبار جهانی است.

وی در ادامه به وضعیت عمرانی استان و منطقه اشاره کرد و گفت: هم اکنون قریب به 92 هزار واحد مسکونی روستایی در سطح استان آذربایجان شرقی در حال ساخت است که تا پایان سال آینده با بهره برداری از این واحدهای مسکونی روستایی 500 هزار نفر جمعیت در آنها اسکان خواهند یافت.