شارون :از ابو مازن راضي هستم!

به گزارش خبرگزاري مهر اين درحالي است كه پيش بيني مي شود ديداري ميان آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي و ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ظرف دو هفته آينده اگرمشكلي پيش نيايد صورت گيرد.

با اين وجود نخست وزيراسراييل نسبت به پيشرفتهايي كه ابومازن درسطح امنيتي كسب كرده است ابرازخوشبيني كرد چرا كه اخيرا رئيس تشكيلات خودگردان به نيروهاي امنيتي فلسطيني دستور داده تا با استقراردرنوارغزه، جلوي حملات موشكي و عمليات ضد اسراييلي مبارزان فلسطيني را بگيرند.

شارون به روزنامه اسراييلي يديعوت احارونوت گفت كه بدون شك رئيس جديد تشكيلات خودگردان كارخود را آغازكرد ومن از تغييراتي كه درطرف فلسطيني و شخص ابو مازن ايجاد شد راضي هستم و پيشبرد روند صلح براي ما مهم است .

وي افزود: مي خواهم امور را به سوي پيشرفت دستيابي به توافق با فلسطينيها به جلو ببرم و به سوي ابومازن پيش خواهم رفت اما درهمان حال با چشمان باز وضعيت شان را همچنان دنبال مي كنم .

برحسب اعلام اين روزنامه ، مي توان از نزديكي ميان شارون و ابومازن، برگزاري يك نشست دوجانبه ميان طرفين ظرف دو هفته آنيده را پيش بيني كرد اما اين درصورتي است كه هيچ اتفاق غيرعادي درمناطق فلسطيني روي ندهد چرا كه اگرحادثه اي روي دهد ممكن است اين نشست به تعويق بيافتد همانطوري كه درگذشته چنين شد .

شارون به روزنامه اسراييلي يديعوت آحارونوت تاكيد كرد : با وجود اينكه تماسهاي سياسي خود را با فلسطينيان درروز گذشته ازسرگرفتم اما قصد ندارم مبارزه با آنچه كه "تروريسم فلسطيني" مي خواند را متوقف سازم .

وي گفت: يهود نبايد ازاصل دفاع ازيهود منع شود و من اين موضوع را پس ازسخنرانيم دركنيست (پارلمان) اعلام كردم و درمورد يك فاجعه سخن به ميان آوردم .

يك منبع نزديك به دفترشارون خبر داد:نخست وزير اسراييل بر اين باور است كه زمان بازگرداندن سلاحهاي اسراييل به انبارها فرا نرسيده است.