به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خانی عضو شورای تهران ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان و از فرماندهان دفاع مقدس می باشد. وی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان تاکید می کند: ما با نقد جبهه متحد حرفی نداریم ولی یک گروه کوچک فقط تیغ تیزش را متوجه جبهه متحد کرده است. به نظرم باید بیانات رهبر معظم انقلاب در 19 دی گذشته و نمازجمعه اخیر را در رسانها و صداو سیما مرور کنیم که شاید این گروه اندک تفرقه افکن قدری حیا به خرج دهد. متن این گفتگو به شرح ذیل است:



چه شد که جبهه متحد اصولگرایان در این دوره از انتخابات شکل گرفت آیا هنوز برخی که نیامده اند فضا برای ورودشان هنوز وجود دارد؟

گفتمان اصلی جبهه متحد، گفتمان نیروهای مؤمن با نیروهای مخالف، نظام سلطه با انقلاب اسلامی است. گفتمان مردم با جریان ضدمردمی، گفتمان حق با گفتمان باطل در حوزه‌های اجتماعی و اجرایی و غیر از این را قدرت طلبی می دانیم. افکار کسانی هم که خواستار استفاده‌ از ظرفیت‌هایی هستند که بیگانگان ایجاد کردند، ریشه در قدرت‌طلبی دارد. نظام سلطه در پروژه‌های آسیب‌‌زنی به نظام شکست‌های متعددی را تجربه کرده است، دشمن به دنبال مدل جدیدی برای ضربه زدن به جمهوریت نظام و میزان مشارکت مردم در انتخابات است.

فتنه زخمی شده، نظام سلطه و جریان انحراف که به دنبال ضربه زدن به نظام هستند همانند سه ضلع یک مثلث دارای وجوه، برنامه‌ها و شگردهای مشترکی هستند. ممکن است سندی که نشان از تفاهم و اتحاد این سه جریان و سه عنصر حکایت کند در دست نباشد اما شگردهای آنان که بعضا در گفته‌های آنان مشهود است برای ضربه زدن به نظام مشترک است.

کمرنگ برگزار شدن انتخابات، ایجاد اختلاف بین مجلسی‌ها، مسئولان، دولت و مجلس، اصولگرایان و ایجاد اختلاف بین مردم، ایجاد یاس و بدبینی، ناچیز جلوه دادن خدمات نظام به مردم، ایجاد التهاب، ناکارآمد نشان دادن نظام دینی و ایجاد ابهام دائمی و تردید نسبت به اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه از جمله اهداف و خواسته‌های مشترک سه ضلع یاد شده است. دشمن نیز از ایجاد اختلاف درونی در بین اصولگرایان به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه خود برای ضربه وارد کردن به نظام استفاده می‌کند، هدف اصلی از تشکیل جبهه متحد اصولگرایی در واقع خنثی کردن برنامه‌ها و طراحی‌های اضلاع مثلث یاد شده برای نظام است.

بزرگان اصولگرایی به موقع متوجه این توطئه‌ها و برنامه‌ها شده‌اند، حضرات آیات‌ مهدوی کنی و یزدی مدت‌هاست با رایزنی با جریانات و عناصر سیاسی دیگر به طرح ساماندهی اصولگرایان تحت نام جبهه متحد اصولگرایی پرداخته‌اند که این امر به تشکیل شورای متحد اصولگرایی منجر شد آغوش جبهه متحد اصولگرایی هم تا آخرین لحظه به روی همه طیف‌ها و جبهه‌های اصولگرا باز است. باید از اختلافات جزئی و مسائل کوچک گذر کنیم و با توجه به اصول و آرمان‌های کلان انقلاب و با سیاست جذب حداکثری در کنار یکدیگر بمانیم.

شما در جلسات شورای ستاد انتخابات هم حضور پیدا می کنید از آن جلسات چه خبر؟

گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی برای حضور فعال و کسب اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس نهم از حرفهای اصلی است که آنجا مطرح می شود. برای تحقق این مهم ایجاد ستاد مرکزی فعال، مردمی، مشارکت پذیر، هدایت‌گر و پاسخ‌گو در کشور را دنبال می‌کنیم. همچنین ارتباط با گروه¬های مرجع، نخبگان و استفاده از ظرفیت‌های فکری و علمی آنها را مد نظر داریم و پیگیری می‌کنیم.

راه اندازی ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و مراکز استانها از دیگر برنامه‌هایی است و با هدف بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت اجتماعی مردم را جزء اصول و اهداف عملیاتی خود قرار داده‌ایم که به طور جدی را دنبال می¬کنیم. تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی در عرصه مجازی را دنبال می‌کنیم. از دیگر برنامه هایی که در پی عملیاتی کردن آن هستیم، برقراری تعامل فعال دو سویه با عناصر ستاد است و بر ارتباط موثر در تمامی مراحل کار با اضلاع مختلفی که ستاد جبهه ملی اصولگرایان را تشکیل می‌دهند، تاکید داریم.

اصل عملیات کار جبهه متحد اصولگرایان افزایش "بصیرت" و "حرکت‌های تبیینی" است و یکی از مسائلی که اهمیت بسیاری برایمان دارد ارتقاء "معرفت" و بصیرت همراهان و هواداران اصولگرایان است. با ایجاد شبکه‌ی آموزش، ارسال نشریات، بسته‌های محتوایی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مجازی و رسانه‌ای. به طور کلی ما حرکت‌های آگاهی بخشی را اصل قرار می‌دهیم و پرهیز می‌کنیم از حرکت‌های تبلیغی صرف، به آن مفهوم که در کشورهای اروپایی رایج است.

تبلیغات سطحی مبتنی که بر پژوهش‌های خاصی استوار نیستند را جزء اصول خود نمی‌دانیم. البته در این مسیر، پرهیز از اسراف و پرهیز از حرکت‌های پرهزینه‌ و حرکت‌هایی که موجب تبلیغات سطحی و رنگ و لعاب‌دار میشوند را حتماً مد نظر قرار خواهیم داد.

مردم دغدغه هزینه‌های تبلیغاتی و اسراف در آنها را دارند، برنامه منابع تبلیغاتی را برای جلوگیری از اسراف چگونه در نظر گرفتید؟

رعایت اصولی که اساسا برای اصولگرایان ارزش است برای ما اصل است. طبیعتا یکی از این ارزش های مهم این است که در هزینه های انتخاباتی اسراف و استفاده از امکانات دولت به عمل نیاید. و امکاناتی که مربوط به برنامه های عمومی کشور است، محل هزینه ها در قانون مشخص شده و ما حق نداریم در عملیات انتخاباتی از آنها استفاده بکنیم. در حقیقت این نکته هم لحاظ می¬شود که نه تنها اسراف و زیاده روی را مورد توجه جدی قرار میدهیم بلکه عدم استفاده از امکانات دولتی را یکی از اصول خودمان قرار دادیم.

بر این اساس ما سعی میکنیم بخشی از نیازهای ستادها را در سطح کشور در ستاد مرکزی تدارک ببینیم تا حرکت ها پراکنده نباشد و انسجام داشته باشد البته نیازها و مخاطبان محلی را هم مدنظر داریم. مثلا در طراحی¬ها و تولید محتوا را به گونه ای انجام میدهیم که نیازی به موازی کاری نباشد الگوهای کاری را به گونه¬ای طراحی میکنیم که در آنها صرفه جویی و کار حداقلی رعایت شده باشد. و تلاش میکنیم با این اصل عملیات تبلیغاتی اصولگرایان را به گونه¬ای رهبری و هدایت کنیم که بتواند الگویی برای همه انتخابات باشد.

قبل از فتنه 88 عکس ها و تبلیغاتی دیدیم که باب میل نبود و طراحی ها به گونه ای غربی و تجملاتی بودند و با فرهنگ ما سنخیتی نداشتند، برنامه جبهه متحد برای اینکه تبلیغات به این سو نرود چیست؟

ما دستورالعمل‌هایی در شورای ستاد داریم که برای این جلوگیری از این قبیل موارد اعمال کرده‌ایم که باید بر اساس آنها عمل شود تا مشکلی به وجود نیاید و کسانی هم که با جبهه متحد در رابطه هستند و در لیست قرار می‌گیرند و این جبهه را می‌خواهند نمایندگی کنند باید به رعایت این نکات در تبلیغات خودشان متعهد باشند.

اگر نمایندگان ملزم به رعایت این نکات را شوند، در تبلیغات، شاخص¬های تجمل¬گرایی و نکاتی که شاید جنبه فریب افکار عمومی را داشته باشند، دیده نخواهند شد. رعایت دستورالعمل موجب میشود آگاهی بخشی و تبیین قضایا به شکل صحیح انجام شود و در تبلیغ جبهه متحد اصولگرایی ما با مواردی در سطح کشور مواجه نباشیم که در آن ها اصول اسلامی و اخلاقی و انقلابی رعایت نشده باشد.

متاسفانه بر خلاف آنچه رهبری فرمودند برخی همه فشار رسانه ای و تهمت هایشان را به جبهه متحد معطوف کرده اند. علت چیست؟

ببینید من خودم نسبت به این حجم سنگین شایعه و تهمت علیه جبهه متحد مشکوکم. متاسفانه به هیچ فردی هم رحم نمی کنند. یعنی از برخی توقع داشتیم که اگر دروغ و تهمت میزنند علیه آقای مهدوی کنی و یزدی چیزی نگویند ولی نتاسفانه تهمتهای ناروایی زدند. ما با نقد جبهه متحد حرفی نداریم ولی یک گروه کوچک فقط تیغ تیزش را متوجه جبهه متحد کرده است. به نظرم باید بیانات رهبر معظم انقلاب در 19 دی گذشته و نمازجمعه اخیر را در رسانها و صداو سیما مرور کنیم که شاید این گروه اندک تفرقه افکن قدری حیا به خرج دهد.

بر اساس فرمایشات رهبری، جبهه متحد همه را به رقابتی، اخلاقی، سالم و ایجابی و فارغ از هرگونه تهمت و دروغ دعوت می کند. برخی رقابت را صرفا در درون نیروهای انقلاب تعریف می کنند و رای آوری خود را در نفی دیگران می دانند در حالی که آنچه مورد اقبال مردم می شود حرکت ایجابی و اثباتی است.

یکی دیگر از نکاتی که آقا در نمازجمعه اخیر فرمودند این بود که «مردم اگر خودشان نامزدهاى انتخاباتى را می‌شناسند، طبق تشخیص خودشان حتماً عمل کنند؛ اگر نمی‌شناسند، از افراد بصیر و متدین در گزینشهاى انتخاباتى استفاده کنند.» در تبیین این موضوع بفرمایید.

آقا در 19 دی هم فرمودند که « افرادى که می توانند انسان را خاطر جمع کنند، بین انسان و خدا حجت براى انسان درست کنند، انسان به اینها اطمینان کند؛ آنجائى که خودش میتواند تحقیق کند، تحقیق کند. این افراد و گروههای که حجت آور هستند چه کسانی هستند.» این موضوع کاملا روشن است پیش از این حضرت امام در مورد جامعه مدرسین فرمودند که جذب آقایان جامعه مدرسین شوید تا دچار تندروی نشوند یا راجع به آیت الله مهدوی کنی، آینده ایشان را تضمین کردند. تعابیر عمیق و دقیق آقا هم در سفر به قم راجع به جامعه مدرسین حائز توجه است. و در واقع حجت را برای ما روشن می کند.

همچنین عملکرد آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی در جریان فتنه و پیش از آن، عملکردی عمارگونه و پر از بصیرت بود که بر کسی پوشیده نیست.

در مورد نقش مردم می‌خواهیم صحبت کنیم با توجه به اینکه سالروز 9 دی را چندی نیست که پشت سر گذاشته ایم. اتفاقاتی که منجر به روز بزرگی مثل 9 دی شد را چه میدانید؟

از اول انقلاب 2 نقش بسیار برجسته است و همین دو نقش انقلاب ما را با بسیاری از نهضت ها متمایز کرده است یکی نقش رهبری اسلامی است که همیشه انقلاب بهره مند از یک رهبر متفکر اندیشمند است و کاملا بهره مند از معارف اسلامی است و نقش عموم مردم و بسیاری از آسیبهایی که دیگر انقلاب ها به دلیل ضعف این دو نقشش دیده اند ما توانسته ایم در این 3 دهه آنها را جبران بکنیم.

مردم در این مقاطع نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند و اگر دقت کنید دلیل و ریشه آن نقش‌آفرینی دقیق و هوشمندانه رهبری است که توانسته است آن آگاهی‌های لازم را به موقع به مردم مننتقل کند و نقش خود را ایفا کند. البته مردم آگاه و فکور هم در برابر اشاره و هدایت رهبری کم نگذاشتند. در هر مقطعی که دست هدایت بخش رهبری را دیده ایم و جهت را مشخص کرده، کم نگذاشته اند. یکی از آنها 9 دی که ما با مشکلات پیچیده ای از ناحیه دشمنان و متاسفانه دوستان سابق روبرو بودیم.

دوستان سابقی که حقیقتاً کم فکری به خرج دادند، دچار گمراهی شدند، دچار کم فهمی در بسیاری از مسائل شدند. فضا پر از ابهام بود. مردم بر اساس هدایت های رهبری کم نگذاشتند و کمک کردند که ناگهان انقلاب خود را از آن مسیر و از آن فضا بیرون بکشد و دوباره در نقطه اصلی خودش قرار بگیرد و این موضوع موجب شد که نه تنها نتوانستند چالشی برای نظام ایجاد کنند بلکه نظام را از این بابت واکسینه کرد.

رهبری در مورد چالش امنیتی شدن انتخابات مجلس هشدار دادند، دیدگاه شما در این‌ مورد چیست؟

حساسیت ها روز به روز بیشتر شده، مسائل و مرزها دقیق تر است. از طرفی دشمنان هر اقدامی کرده اند و طبیعی است که به هر بهانه ای می خواهند در مسیر ملت ایران مشکل ایجاد کنند. برداشت من این است که در سه دهه هرجا که دشمن نا امید شده به اقدام نظامی و ضد امنیتی دست زده است.

دشمن هرجایی به جز حرکت نظامی و امنیتی راهی و امیدی داشته، آنرا دنبال کرده است. من معتقدم در بیانات مقام معظم رهبری که بخواهند حتی انتخابات را امنیتی بکنند یک نکته امید وجود دارد و آن که دشمنان ما از فتنه، جنگ نرم و تبلیغات نا امید شدند و راه به جایی نبرده اند. مردم در نقطه اوج 9 دی مسیر انقلاب را حفظ کردند. چون دیگر دشمن امیدی ندارد. لذا ممکن است به همان رویکرد نظامی و امنیتی روی بیاورد و از این طریق در مسیر ایجاد چالش کند. باز هم با هوشمندی و بصیرت این توطئه ها هم خنثی می شوند.

نظرتان در مورد حضور فتنه گران در انتخابات چیست؟ چه بخش از جبهه اصلاحات می‏تواند در انتخابات حضور پیدا کند؟

جبهه ای که نه به ظاهر، که به واقع، اصول اصلی دولت و ملت ایران را قبول داشته باشد. اولا مبانی دینی و اسلامی حرکت انقلابی. ثانیا رهبری نظام. قانون اساسی و چهارچوب اصلی نظام را هرکس که واقعا و قلبا قبول داشته باشد و عملا اثبات کرده باشد. ممکن است با این دسته از اصلاح طلبان حتی در خیلی از مسائل اقتصادی روابط خارجی، مسائل فرهنگی یا مواجهه با معضلات اجتماعی ممکن است تفاوتها و اختلاف نظرهایی داشته باشیم. به نظرم این تضارب آرا باعث پیشرفت می‌شود. اما دیگرانی که مدعی پذیرفتن اصول ‌شدند اما در عمل رفتارهایی از خود نشان دادند که به برخی از آرمان های امام و انقلاب توهین می‌شد نمی‌توانند در این انتخابات حضور داشته باشند.

هر کسی به هر نحوی با جریان فتنه همکاری داشته یا در مقابل آن سکوت کرده و بعد از هدایت های رهبری بر این مسیر مانده و مرزبندی با فتنه نداشته است، شایستگی حضور در هیچ مسوولیتی در نظام جمهوری اسلامی را ندارد.

نظرتان را در مورد هریک از کلمات زیر بیان کنید.



آیت الله مهدوی کنی: رییس خبرگان ملت و مظهر وحدت نیروهای انقلاب



آیت الله علم الهدی: شخصیت دلسوز انقلاب و نظام



بیکاری: معضلی که برای بسیاری از فسادها مبنای اصلی است.



احمدی ن‍‍ژاد در سال 84: آرزوی تحقق بسیاری از اصول و آرمان‌های ارزشی



احمدی نژاد در سال 90: شخصیتی که در برابر بسیاری از آن آرمان‌ها و آرزوهایی که نسبت به او وجود داشت علامت سوال های جدی به وجود آمده است.



وحدت: کلید شکست تمام توطئه های دشمنان از هر نوع و شکل و هدفی



میرحسین موسوی: شاخص نادانی بزرگ.



محمد باقر قالیباف: یک عنصر انقلابی که در مقاطع مختلف پایبندی خودش را به نظام و انقلاب ثابت کرده و مثل بسیاری از افراد دیگر در معرض قضاوت های گوناگون قرار دارد.

