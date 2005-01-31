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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۹:۴۴

از سوي انتشارات كوير

كتاب "پدر بزرگ من، بازرگان"منتشر شد

كتاب "پدر بزرگ من، بازرگان" تأليف نازنين بني اسدي توسط انتشارات كوير در 180 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه  دين و انديشه "مهر" ، در كتاب "پدر بزرگ من، بازرگان" نويسنده كه نوه مهندس بازرگان است به ذكر خاطراتي درباره پدربزرگش مي پردازد.

بني اسدي در مقدمه آورده است : از وقتي خودم را شناختم، نگاهم به او بود. در ميان جمع، در خانواده و در تنهايي . كسي بود كه مثل هيچ كس نبود. ارمغاني از آرامش بود، او كه براي تمام چراهاي تمام نشدني ام هميشه پاسخي داشت.

مؤلف درباره كتاب نوشته است : اين كتاب اثري است مستند از تاريخ ايران،  كه با شيوه داستاني روايت شده است. زمان روايت، از سالهاي سلطنت ناصرالدين شاه قاجار آغاز شده و تا زمان ملي شدن صنعت نفت در سال 1330 ادامه دارد. محور مطالب ، زندگي مهندس بازرگان است و در پرتو آن به اوضاع و احوال اجتماعي و رويدادهاي تاريخي دوران ذكر شده، خواهم پرداخت.

 

کد مطلب 152590

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