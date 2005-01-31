كتاب "پدر بزرگ من، بازرگان"منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، در كتاب "پدر بزرگ من، بازرگان" نويسنده كه نوه مهندس بازرگان است به ذكر خاطراتي درباره پدربزرگش مي پردازد.



بني اسدي در مقدمه آورده است : از وقتي خودم را شناختم، نگاهم به او بود. در ميان جمع، در خانواده و در تنهايي . كسي بود كه مثل هيچ كس نبود. ارمغاني از آرامش بود، او كه براي تمام چراهاي تمام نشدني ام هميشه پاسخي داشت.

مؤلف درباره كتاب نوشته است : اين كتاب اثري است مستند از تاريخ ايران، كه با شيوه داستاني روايت شده است. زمان روايت، از سالهاي سلطنت ناصرالدين شاه قاجار آغاز شده و تا زمان ملي شدن صنعت نفت در سال 1330 ادامه دارد. محور مطالب ، زندگي مهندس بازرگان است و در پرتو آن به اوضاع و احوال اجتماعي و رويدادهاي تاريخي دوران ذكر شده، خواهم پرداخت.