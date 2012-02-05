به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احممدی نژاد صبح امروزیکشنبه در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی که با حضور دانشمندان، مبتکران، نوآوران و مخترعان داخلی و خارجی در سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما در حال برگزاری است، از صاحبان 31 طرح که به عنوان طرح های برگزیده این دوره از جشنواره خوارزمی معرفی شدند، تقدیر کرد.

یک هزار و357 طرح برای شرکت در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی در 15 گرایش برق و کامپیوتر، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، مکانیک، صنایع شیمیایی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری، فناوری نانو، عمران، مواد، متالوژی و انرژی های نو، فناوری اطلاعات، هوافضا، صنایع و مدیریت فناوری و علوم پزشکی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از این میان 56 طرح برای بررسی نهایی در اختیار هیات داوران جشنواره قرار گرفته و در نهایت 31 طرح شامل 23 طرح داخلی و 7 طرح خارجی و یک طرح از ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شده است.

از مجموع طرح های ارائه شده به دبیرخانه جشنواره 162 طرح خارجی از دانشمندان و برجستگان علمی 46 کشور جهان است که برگزیدگان خارجی از کشورهای اسپانیا، استرالیا، ترکیه، اردن، لبنان، هندوستان، سنگاپور و قرقیزستان هستند.

سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد، آکادمی علوم کشورهای در حال توسعه، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، سازمان همکاری های اقتصادی، کمیسیون علوم وفناوری برای توسعه پایدار در جنوب، کمیته دائمی سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه همکاری های علمی و فناوری، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی، سازمان کنفرانس اسلامی، مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری، مجمع جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فناوری، موسسه فرهنگی اکو، مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک، طرح کلمبو و سازمان همکاری های اقتصادی 8 کشور در حال توسعه از جمله حمایت کنندگان خارجی این جشنواره و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سازمان صنایع هوا - فضا، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد توسعه فناوری هوا فضا، صنایع الکترونیک ایران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و بنیاد فرهنگی فرهود از جمله حمایت کنندگان داخلی این جشنواره به شمار می آیند.

