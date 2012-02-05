76 طرح عمرانی و تولیدی در رامیان اجرایی شد

قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 25 طرح افتتاحی عمرانی است و 16 طرح عمرانی نیز کلنگ زنی شد.

وی اظهار داشت: برای طرح های افتتاحی عمرانی 42 میلیارد و 273 میلیون ریال ریال و برای طرح های عمرانی کلنگ زنی شده 60 میلیارد و 868 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در این مدت 32 طرح تولیدی و اشتغالزا افتتاح و سه طرح تولیدی و اشتغالزا کلنگ زنی شد.

سمیعی بیان داشت: برای طرح های تولیدی اشتغالزا افتتاحی 17 میلیارد و 516 میلیون ریال و برای طرح های کلنگ زنی شده 300 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی جمع اعتبار هزنیه شده برای طرح های دهه فجر شهرستان را 420 میلیارد و 657 میلیون ریال اعلام کرد.

شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.