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۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۲۲

در گفتگو با "مهر":

ولايتي: اميدوارم شوراي هماهنگي آنچه به مصلحت نظام ، تشخيص مي دهد اعلام كند

علي اكبر ولايتي با بيان اينكه خبري از شخصيت مورد اجماع شوراي هماهنگي و زمان اعلام آن ندارد گفت : اميدوارم شوراي هماهنگي آنچه به مصلحت نظام تشخيص مي دهد اعلام كند .

ولايتي در خصوص احتمال انتخاب علي لاريجاني در اين شورا به خبرنگار "مهر"، گفت : من براي گروه ها ومجموعه هايي كه براي مصلحت نظام كار مي كنند آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم درهمين مسير به كار خود ادامه دهند .

وي درپاسخ به خبرنگاري كه پرسيد مي گويند شما حمايت هاشمي را بيش از حمايت شوراي هماهنگي مي پسنديد گفت : از همانها كه مي گويند بپرسيد .  
کد مطلب 152594

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