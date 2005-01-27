در گفتگو با "مهر": ولايتي: اميدوارم شوراي هماهنگي آنچه به مصلحت نظام ، تشخيص مي دهد اعلام كند

علي اكبر ولايتي با بيان اينكه خبري از شخصيت مورد اجماع شوراي هماهنگي و زمان اعلام آن ندارد گفت : اميدوارم شوراي هماهنگي آنچه به مصلحت نظام تشخيص مي دهد اعلام كند .

ولايتي در خصوص احتمال انتخاب علي لاريجاني در اين شورا به خبرنگار "مهر"، گفت : من براي گروه ها ومجموعه هايي كه براي مصلحت نظام كار مي كنند آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم درهمين مسير به كار خود ادامه دهند .



وي درپاسخ به خبرنگاري كه پرسيد مي گويند شما حمايت هاشمي را بيش از حمايت شوراي هماهنگي مي پسنديد گفت : از همانها كه مي گويند بپرسيد .