یداله صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز ثبت‌نام واحدهای متقاضی بهره‌مندی از سهمیه‌های پتروشیمی در سایت بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این سازمان پیگیری‌های زیادی را برای رفع اشکالات بوجود آمده برای ثبت‌نام واحدهای تولیدی برای دریافت سهمیه‌های پتروشیمی انجام داده که منتج به نتیجه شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در حال حاضر واحدهای تولیدی ثبت نام شده که در مرحله اول با مقادیر قبلی به بورس معرفی شده اند‌ و در میزان تولید یا ظرفیت درج شده در پروانه آنها، تغییراتی صورت گرفته باشد، چنانچه متقاضی سهمیه‌‎های جدید مواد اولیه پتروشیمی باشند، می‌توانند در این سایت ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: این واحدها بعد از تائید مجدد به بورس معرفی خواهند شد؛ البته باید توجه داشت که تائیدیه‌های سال جاری تا صدور اطلاعیه‌های بعدی، برای سال بعد نیز دارای اعتبار است.