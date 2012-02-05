یداله صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز ثبتنام واحدهای متقاضی بهرهمندی از سهمیههای پتروشیمی در سایت بهینیاب وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این سازمان پیگیریهای زیادی را برای رفع اشکالات بوجود آمده برای ثبتنام واحدهای تولیدی برای دریافت سهمیههای پتروشیمی انجام داده که منتج به نتیجه شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در حال حاضر واحدهای تولیدی ثبت نام شده که در مرحله اول با مقادیر قبلی به بورس معرفی شده اند و در میزان تولید یا ظرفیت درج شده در پروانه آنها، تغییراتی صورت گرفته باشد، چنانچه متقاضی سهمیههای جدید مواد اولیه پتروشیمی باشند، میتوانند در این سایت ثبتنام کنند.
وی تصریح کرد: این واحدها بعد از تائید مجدد به بورس معرفی خواهند شد؛ البته باید توجه داشت که تائیدیههای سال جاری تا صدور اطلاعیههای بعدی، برای سال بعد نیز دارای اعتبار است.
نظر شما