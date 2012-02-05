اختصاص اعتبار 8 هزار میلیاردی به کرمانشاه/ 57 شاغل در بخش صنایع تولیدی کشاورزی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: خوشبختانه به یمن سفر مقام معظم رهبری به استان و متعاقب آن مصوبات نشست هیئت دولت، اعتباری بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان به استان اختصاص یافت.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تعداد پروژه های سفر معظم له به استان حدود 1200 پروژه است، افزود: این اعتبارات برای اجرای مصوبات سفر در بخش های مختلف آموزش، بهداشتی، حمایتی عمرانی و سرمایه گذاری هزینه خواهد شد.

هاشمی مهمترین مصوبات سفر را تکمیل راه آهن کرمانشاه ـ خسروی، تسریع در احداث پالایشگاه آناهیتا، تسریع در احداث کارخانه خودروسازی سمند، تخصیص 3 هزار میلیارد تومان برای مهار آبهای مرزی، توسعه فعالیت های اقتصادی، کشاورزی و اشتغالزایی، تخصیص 300 میلیارد تومان به سر جمع اعتبارات عمرانی عنوان کرد.

وی گفت: با اجرای این مصوبات استان متحول و شکوفا خواهد شد لذا تمامی مسولین و مدیران استان باید نهایت تلاش خود را برای تسریع در اجرای پروژه ها و مصوبات سفر بکار گیرند.

57 نفر در 9 طرح صنایع کشاورزی کرمانشاه مشغول به کار شدند

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی امسال تعداد 9 طرح صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در 4 شهرستان استان افتتاح و به مرحله بهره برداری می رسند.

جلال کریمی زند با بیان مطلب فوق افزود: به منظور ایجاد و راه اندازی این 9 واحد بالغ بر 54 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته که بیش از 60 درصد این مبلغ از محل آورده شخصی مجریان طرحها ومابقی آن از محل تسهیلات بانکی تامین گردیده است.

وی با بیان اینکه طرح های یاد شده در شهرستانهای صحنه، سرپلذهاب، کرمانشاه وهرسین است، تصریح کرد: این طرحها در زمینه تولید کمپوت وکنسرو، خشک کردن ذرت، سردخانه دومداره، فرآوری وبسته بندی بذر و تولید وبسته بندی آبمیوه فعالیت خواهندداشت.

کریمی مجموع ظرفیت فرآوری این طرحها را 58 هزار و800 تن خواهند داشت.

براساس این گزارش، هم اکنون 68 واحد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی دارای مجوز از سازمان جهاد کشاورزی با ظرفیت فرآوری بیش از 643 هزار تن درحال فعالیت هستند که در مجموع 988 نفر اشتغالزایی مستقیم دارند