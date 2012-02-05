به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های گذشته خانواده تئاتر از نبود تبلیغات لازم برای تئاتر در سیمای جمهوری اسلامی ایران گلایه کرده‌اند. همواره فضای تبلیغات تئاتری در سیمای جمهوری اسلامی ایران سهم ناچیزی از فضای گسترده تبلیغاتی موجود در این رسانه بوده است. در بسیاری از مقاطع زمانی تبلیغاتی که برای تئاتر در تلویزیون انجام می‌شد قابل توجه نبوده است.



به عنوان مثال در حال حاضر که سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان مهمترین رویداد تئاتری ایران در حال برگزاری است با وجود اجرای ویژه برنامه‌هایی در این خصوص از صدا و سیما، تیزرهای تبلیغاتی این جشنواره در ساعات پربیننده و در بخش‌های تبلیغاتی موجود در بین برنامه‌های پرطرفدار پخش نمی‌شود.



در اکثر موارد تبلیغات نمایش‌ها و تئاتر‌ها در زمان‌هایی پخش می‌شوند که تأثیرگذار نیستند. اما طی روزهای گذشته اتفاقی بسیار مهم و قابل توجه رخ داده که این اتفاق می‌تواند راهی تازه برای تبلیغات تئاتر در تلویزیون ایجاد کند. در پر بیننده‌ترین ساعت و برنامه‌های شبکه سوم سیما، این روزها تبلیغ نمایش "آمدیم، نبودید، رفتیم" رضا حداد پخش می‌شود.



این تبلیغ باعث شده تا بسیاری از بینندگان تلویزیونی که رابطه‌ و آشنایی با تئاتر ندارند در جریان اجرای یک اثر نمایشی باشند. رضا حداد کارگردانی است که از بهترین امکانات و شیوه‌ها برای تبلیغ نمایش‌های خود استفاده می‌کند و این اقدامات باعث جذب و استقبال مخاطبان از آثار این کارگردان می‌شوند.



نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که در تعاملات صورت گرفته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد یا معاونت هنری وزارت ارشاد با سازمان صدا و سیما،‌ وضعیت تبلیغ تئاتر‌های روی صحنه در تلویزیون بهبود خاصی پیدا نکرده است. البته در صدا و سیما برنامه‌هایی مختص تئاتر تولید و اجرا می‌شوند ولی تبلیغ نمایش‌های روی صحنه در ساعات پربیننده بسیار اندک است.



بهتر است مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری با رایزنی و برنامه ریزی‌های مناسب‌تر فضا را برای تبلیغ تئاترهای تلویزیونی در ساعات مناسب و پربیننده تلویزیونی ایجاد کنند تا تئاتر بتواند هر چه بیشتر از این امکان تأثیرگذار بهره‌مند شود.