سرهنگ ابراهیم وهاب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تشدید برخورد با رانندگان متخلف حمل و نقل عمومی گفت: پلیس راه برابر قانون و برای حفظ جان مسافران با تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی به ویژه رانندگان اتوبوسها برخورد می کند. این در حالی است که طرح تشدید کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی نیز از روز پانزده بهمن اجرایی شد.

وی ادامه داد: تصادفات اتوبوسهای مسافربری از ابتدای مهرماه تا کنون نسبت به گذشته افزایش یافته و میزان کشته ها نیز به علت شدت تصادفات افزایش یافته است. متاسفانه بیشترین حوادث ترافیکی اتوبوسها را واژگونی به علت ناتوانی در کنترل و توجه نکردن به جلو تشکیل می دهد.

معاون حمل و نقل پلیس راه از صدور روزانه چهار هزار و 700 برگ جریمه برای رانندگان حمل و نقل عمومی در جاده ها خبر داد و افزود:از ابتدای مهر ماه تا پایان دی پانصد و 56 هزار و 378 قبض جریمه برای رانندگان حمل و نقل عمومی صادر شده است. خوشبختانه همزمان با اجرای مرحله دوم قانون جدید راهنمایی و رانندگی و افزایش سقف جریمه ها میزان اعمال قانون کاهش یافته است.

