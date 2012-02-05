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۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

بهره برداری از درمانگاه و خانه بهداشت در سردشت و خوی

بهره برداری از درمانگاه و خانه بهداشت در سردشت و خوی

ارومیه - خبرگزاری مهر: درمانگاه خصوصی زکریا در سردشت و خانه بهداشت قیله لیق در خوی به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه خصوصی شبانه روزی ذکریا سردشت پیش از ظهر یکشنبه با حضور فرماندار، رئیس دادگستری و اعضای شورای اداری با زیربنای ۲۱۰متر مربع در شش طبقه به مساحت یک هزار و 150 متر مربع با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال شامل بخشهای عمومی، تخصصی، آزمایشگاه و داروخانه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سردشت گفت: طی آینده نزدیک با جذب نیروهای متخصص واحدهای بخش مامایی و دندانپزشکی و در صورت امکان رادیولوژی و سونوگرافی راه اندازی می شود.

ثانی با اشاره به بحثهای فنی لازم برای درمانگاه  خواستار ارتقا کیفیت خدمات درمانی به مردم شد و اظهار داشت: با توجه به آیین نامه تاسیس درمانگاههای خصوصی یک دستگاه آمبولانس جهت انتقال بیماران باید خریداری شود.

خانه بهداشت قیله لیق شهرستان خوی افتتاح شد

خانه بهداشت قیله لیق از روستاهای بخش قطور شهرستان خوی با حضور مسئولان شهرستان و معاون امور بهداشتی شهرستان خوی در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر 498 میلیون ریال افتتاح و مورد  بهره برداری قرار گرفت.

کد مطلب 1526073

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