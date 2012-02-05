مسابقات قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اراکآغاز شد

محمدرحیم بیرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان این دانشگاه در مرکز آموزشی مجتمع قائم مقام فراهانی با خضور 250 نفر از کارکنان آغاز شد، گفت: شرکت کنندگان به صورت کتبی در رشته های احکام، زندگی پیامبر اکرم (ص) و نماز با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: آشنایی بیشتر کارکنان با آموزه‌های دینی و قرآنی به منظور به کار بستن این آموزه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اضافه کرد: هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت این دانشگاه از آذرماه سال جاری در چهار بخش کتبی، هنری، نرم افزاری و شفاهی با حضور پنج هزار و 360 دانشجوی دانشگاه های استان و طلاب حوزه های علمیه اراک و اعضای هیات علمی و اساتید این دانشگاه برگزار شده است.

بیرقی گفت: شرکت کنندگان این دوره از مسابقات در 10رشته تفسیر قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی و فارسی، احکام خواهران و برادران، نماز، زندگانی پیامبر اکرم (ص) و چهارده معصوم (ع)، حفظ و ترجمه زیارت عاشورا و جامعه کبیره، ترجمه نهج البلاغه و شرح و تفسیر صحیفه سجادیه به رقابت پرداختند.

وی گفت: سیاست دانشگاه آزاد اسلامی، تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری و رشد فضای معنوی در دانشگاه ها و توجه به مسائل دینی و مذهبی در دانشگاه است.