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۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

با حضور 250 نفر/

مسابقات قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اراکآغاز شد

مسابقات قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اراکآغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گفت: مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان این دانشگاه در مرکز آموزشی مجتمع قائم مقام فراهانی با حضور 250 نفر از کارکنان آغاز شد.

محمدرحیم بیرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان این دانشگاه در مرکز آموزشی مجتمع قائم مقام فراهانی با خضور 250 نفر از کارکنان آغاز شد، گفت: شرکت کنندگان به صورت کتبی در رشته های احکام، زندگی پیامبر اکرم (ص) و نماز با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: آشنایی بیشتر کارکنان با آموزه‌های دینی و قرآنی به منظور به کار بستن این آموزه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات است.
 
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اضافه کرد: هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت این دانشگاه از آذرماه سال جاری در چهار بخش کتبی، هنری، نرم افزاری و شفاهی با حضور پنج هزار و 360 دانشجوی دانشگاه های استان و طلاب حوزه های علمیه اراک و اعضای هیات علمی و اساتید این دانشگاه برگزار شده است.
 
بیرقی گفت: شرکت کنندگان این دوره از مسابقات در 10رشته تفسیر قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی و فارسی، احکام خواهران و برادران، نماز، زندگانی پیامبر اکرم (ص) و چهارده معصوم (ع)، حفظ و ترجمه زیارت عاشورا و جامعه کبیره، ترجمه نهج البلاغه و شرح و تفسیر صحیفه سجادیه به رقابت پرداختند.
 
وی گفت: سیاست دانشگاه آزاد اسلامی، تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری و رشد فضای معنوی در دانشگاه ها و توجه به مسائل دینی و مذهبی در دانشگاه است.
کد مطلب 1526174

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