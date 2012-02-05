مخزن دو هزار متر مکعبی آب شرب در تایباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری از مخزن آب کاریز تایباد گفت: با بهره برداری از مخزن دو هزار متر مکعبی آب شرب، ذخیره سازی آب در ساعات پیک مصرف در این شهر کامل شده است.

محمد طاهری افزود: با بهره برداری از این مخزن در سال جهاد اقتصادی عملا شاخص ذخیره سازی آب شرب درساعات پیک مصرف درکاریزازاستاندارد های تعیین شده بیشترشده است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از مخزن مذکور ذخیره سازی آب شرب کاریز به بیش از استاندارد ذخیره به ازای هر نفر یک متر مکعب رسیده است.

وی اظهار داشت: تامین آب لازم برای مصارف شرب و بهداشتی از جمله در خواست های ساکنان کاریز بوده که توسط خادمان آب و فاضلاب خراسان رضوی محقق شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: توزیع آب با فشار مناسب برای مشترکان، کاهش هدر رفت آب و اجرای عملیات کلرزنی به صورت مکانیزه از جمله اهداف ساخت مخزن مذکور است

وی افزود: این مخزن به مرکز کلرزنی مدرن مجهز است و فعالیت آن به کیفیت آب شرب شهروندان کمک می کند.

طاهری اظهارداشت: برای ساخت مخزن ذخیره، حصارکشی، محوطه سازی، ساخت اتاق کلرزنی و تجهیزات جانبی آن مبلغ هشت و نیم میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و خشکسالی استان سرمایه گذاری شده است.

فرماندار تایباد هم در این مراسم گفت : هم اینک آبی که در اختیار شهروندان کاریز قرار می گیرد از استانداردهای آب سالم برخوردار است و زحمات مدیران و کارشناسان آبفای خراسان رضوی و شهرستان تایباد تقدیرکرد.

محمد عارف عارفی افزود: شهروندان کاریز در مصرف آب باید صرفه جویی کنند و آنرا به هدر ندهند.

شهر کاریز درفاصله 10 کیلومتری غرب تایباد واقع شده و2300 مشترک آب دارد .

عملیات اجرایی خط انتقال آب شهرکاریزتایباد آغازشد

عملیات اجرایی خط انتقال آب شهرکاریز تایباد در پنجمین روزاز دهه فجر طی آیینی با حضورمسئولان استانی و محلی آغازشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی درمراسم کلنگ زنی این پروژه گفت: برای ساخت این پروژه که نه ماه به طول خواهد انجامیده شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی درمجموع 10 میلیاردریال سرمایه گذاری می کند.

خط انتقال آب به شهر11 هزارنفری کاریزاز" دشت پلبند" به طول 10 کیلومتر است.

طاهری افزود: برای تامین آب مورد نیازشهر کاریزحفر یک حلقه چاه دردستورکار قرارگرفته تا آب با کیفیت بهتر در اختیارشهروندان قرار گیرد.

فرماندارتایباد هم دراین مراسم گفت: ارتقاء کیفیت آب شرب شهرکاریز از خواسته های شهروندان است که در دولت دهم با عنایت ویژه آب و فاضلاب خراسان رضوی محقق می شود.

محمد عارف عارفی افزود: اجرای این پروژه باعث خواهد شد تا شهروندان کاریزی از آب با کیفیت تری برخوردار شوند.

وی اظهار داشت : بررسی ها نشان می دهد که آب شرب در مناطق شهری تایباد، کاریز و مشهد ریزه مناسب است و رضایت شهروندان تامین کرده است.