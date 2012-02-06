علی اکبر ابرقویینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال و برنامههای رئیس بعدی این فدراسیون اظهار داشت: کسی که قرار است رئیس فدراسیون فوتبال شود باید از نظر مدیریتی سطوح بالایی را تجربه کرده باشد. او باید به فوتبال و مسائل داخلی و بین المللی مسلط بوده و یک نگاه استراتژیک نسبت به این ورزش داشته باشد.
وی تاکید کرد: ویژگی اصلی گزینههای ریاست فدراسیون فوتبال باید این باشد که از نظر شخصیتی شناخته شده باشند و بتوانند با برنامههای خود فوتبال را به استقلال مالی برسانند. رئیس فدراسیون باید حق فوتبال را از اقتصاد بگیرد و با نگاه بلند به اهداف موردنظر درصدد رسیدن به آن باشد.
ابرقویی نژاد در خصوص دخالت وزارت ورزش در انتخابات و انتخاب گزینه دولت به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد: اعضای مجمع در حال حاضر با فوتبال عجین هستند و میدانند که باید چه کار کنند. شک نکنید افراد مجمع تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نمیگیرند و به گزینهای رای میدهند که با برنامه وارد انتخابات شده باشد. قطعا در این انتخابات فردی به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد که مجمع را مجاب کند با برنامههایش میتواند فوتبال را به سر منزل مقصود برساند.
"رئیس بعدی فدراسیون فوتبال باید ساختار فدراسیون را کاملا تغییر دهد"، وی با بیان این جمله تصریح کرد: ساختار فدراسیون هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر سخت افزار و نرم افزار باید تغییر کند و با ایجاد مجموعهای علمی و تجربی، فوتبال را به سمت پیشرفت سوق بدهد.
رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان افزود: استفاده از همه افراد فعال در فوتبال چه در سطح استانها و چه در سطح باشگاهها باید در دستور کار رئیس بعدی قرار بگیرد. ضمن اینکه او باید به درآمدزایی در فوتبال توجه ویژه داشته باشد و فوتبال را به یک قطب صنعتی و درآمدزا تبدیل کند.
ابرقویی نژاد با تاکید بر اینکه رسیدن به این برنامهها در کوتاه مدت هم امکانپذیر است، گفت: ما پتانسیل لازم را برای رسیدن به چنین اهدافی در زمان کوتاه را داریم. شرایط کار مهیاست و فقط باید نگاه درستی به فوتبال داشت.
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