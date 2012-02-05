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۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

خبر بد برای آبی ها ؛

مشکلات مظلومی و استقلال دو برابر شد/ "مینیسک" زانوی جباری پاره شد!

مشکلات مظلومی و استقلال دو برابر شد/ "مینیسک" زانوی جباری پاره شد!

پزشک تیم فوتبال استقلال با اعلام اینکه مینیسک زانوی پای جباری پاره شده است، از دوری چند هفته ای این بازیکن از میادین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی در خصوص مصدومیت مجتبی جباری توضیح داد: مجتبی جباری دچار پارگی مینیسک شده و تحت درمان قرار گرفته و اگر لازم باشد باید درمان تخصصی روی پای آسیب‌دیده‌اش انجام بگیرد.

وی از غیبت جباری در دیدار با سایپای البرز خبر داد و گفت: این بازیکن روند فیزیوتراپی را می‌گذراند تا مفاصلش تقویت شود و به شرایط ایده‌آل برسد. جباری تا چند هفته قادر به همراهی تیم نیست و بعد از گذراندن این مدت امید است که بتوانیم از او برای بازی کردن استفاده کنیم.

با این شرایط احتمال حضور جباری در دیدارهای حساس پیش روی استقلال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا و حتی فینال جام حذفی تقریبا بعید به نظر می‌رسد.

کد مطلب 1526196

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