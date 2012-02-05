مشکلات مظلومی و استقلال دو برابر شد/ "مینیسک" زانوی جباری پاره شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی در خصوص مصدومیت مجتبی جباری توضیح داد: مجتبی جباری دچار پارگی مینیسک شده و تحت درمان قرار گرفته و اگر لازم باشد باید درمان تخصصی روی پای آسیب‌دیده‌اش انجام بگیرد.

وی از غیبت جباری در دیدار با سایپای البرز خبر داد و گفت: این بازیکن روند فیزیوتراپی را می‌گذراند تا مفاصلش تقویت شود و به شرایط ایده‌آل برسد. جباری تا چند هفته قادر به همراهی تیم نیست و بعد از گذراندن این مدت امید است که بتوانیم از او برای بازی کردن استفاده کنیم.

با این شرایط احتمال حضور جباری در دیدارهای حساس پیش روی استقلال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا و حتی فینال جام حذفی تقریبا بعید به نظر می‌رسد.