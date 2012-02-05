۴۰ هزار دانش آموز زنجانی در نهضت ملی قرآن کریم ثبت نام کردند

امیر نظری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح فاز اول و رونمایی از ماکت فاز دوم اردوگاه ملی حضرت امام خمینی(ره) استان زنجان به ایام الله دهه فجر و دستاوردهای انقلاب اشاره کرد و گفت: امام راحل احیاگر اسلام ناب محمدی در قرن حاضر بود.



وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) از صدور انقلاب به تمام جهان خبر دادند، اضافه کرد: پس از 32 سال پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحقق عینی کلام ایشان هستیم.



نظری به بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی که نشات گرفته از نهضت عاشوراست امروز به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شده است.



نظری با اشاره به اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی حرف اول را در منطقه می زند، اضافه کرد: ما امروز به الگوی مدیریت موفق اسلامی در کشور تبدیل شده ایم.



مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان به دستاوردهای علمی دانشمندان این مرز و بوم اشاره کرد و گفت: این موفقیت ها در حدی است که دشمنان اقدام به ترور دانشمندان هسته ای ایران کرده اند.



وی با بیان اینکه ایران اسلامی از لحاظ رشد علمی در خاورمیانه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، اذعان کرد: ایران از لحاظ سرعت رشد علمی در منطقه اول است.



نظری در ادامه به طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور اشاره کرد و گفت: این طرح در راستای منویات رهبری و در راستای ایجاد تقدم در امر تربیت ایجاد شده است.



وی با اشاره به اینکه در این طرح تربیت مقدم تر از تعلیم است، اذعان کرد: در این طرح جامع به مقوله قرآنی در سطح مدارس و نظام آموزشی بیش از گذشته پرداخته شده است.



مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه 40 هزار دانش آموز به صورت داوطلبانه در نهضت ملی حفظ قرآن کریم در زنجان ثبت نام کرده اند، ادامه داد: ایجاد مدارس قرآنی و جذب و ساماندهی مربیان قرآنی نیز در این راستا صورت گرفت.



نظری به اعزام بیش از 20 هزار دانش آموز از استان زنجان به مناطق عملیاتی جنوب و غرب در قالب طرح راهیان نور خبر داد و ادامه داد: با اعزام این کاروان ها مقوله تربیتی دانش آموزان در اولویت قرار گرفته است.



وی به اردوگاه ملی امام خمینی(ره) استان زنجان با افزوده شدن 17 هکتار به محل اردوگاه اشاره کرد و یادآور شد: با افتتاح این اردوگاه زمینه حضور دانش آموزان در 32 اردوگاه دیگر کشور و معرفی ظرفیتهای گردشگری فراهم خواهد شد.