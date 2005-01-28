سراچه ياران

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : اين كتاب به بررسي آراء و افكار ميرزا حبيب خراساني از علماي سده پيش در عصر مشروطه مي پردازد.



در بخشي از اين كتاب آمده است : حبيب درباره دانايي معتقد است دانايي ميوه به كار بستن خرد است. همين كه آدمي انديشه خود را براي شناسايي پيرامون خويش به كار مي اندازد، به آستانه دانايي گام مي گذارد. از راه پندار درباره آنچه در كنار ما يا در جهان سهيدني (محسوس) نيست، نيز مي توان دانايي را گسترش داد.

حبيب درباره فلسفه مي نويسد : فلسفه، بهانه اي است براي آدمي كه افزوده بر انديشيدن به پنداشتن و انگاشتن نيز روي بياورد و چه بسا كه اگر آدمي به پنداشتن و انگاشتن روي نمي آورد زندگي او به همان اندازه تهي بود كه زندگي يك كودك كه از شنيدن افسانه و داستان بي بهره بماند.



كتاب در سه بخش تنظيم شده است. برخي از مطالب كتاب عبارتند از: خدا در باور زرتشت، خدا در بارو برون نگران، گشت و گذاري در فلسفه، انديشيدن فلسفي يك بايستگي است، زنده بيدار، سفارش پير.