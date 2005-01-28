بازارچه فرهنگي هنري در فرهنگسراي انقلاب

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر به مناسبت فرا رسيدن ايام مبارك و خجسته دهه فجر و به منظور نكوداشت هنر و حمايت از افراد خود اشتغال اقدام به برپايي نمايشگاه فرهنگي هنري نموده است.

در اين نمايشگاه توليدات و محصولات افراد خود اشتغال و كارآفرين به معرض نمايش و فروش گذارده خواهد شد.

اين نمايشگاه كه در چندين غرفه آثار سفال، صنايع دستي اصفهان، عروسك سازي ، گل سازي و ... را شامل مي شود از 12تا 22 بهمن ماه در نگارخانه مهر فرهنگسراي انقلاب در معرض نمايش درخواه آمد.

روابط عمومي فرهنگسراي انقلاب اعلام كرد: علاقه مندان جهت بازديد از اين نمايشگاه همه روزه از ساعت 9 الي 20 مي توانند به اين نگارخانه واقع در بزرگراه شهيد نواب صفوي ، خيابان كميل شرقي مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 9-5419057 تماس حاصل نمايند.