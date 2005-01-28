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۹ بهمن ۱۳۸۳، ۹:۵۲

بازارچه فرهنگي هنري در فرهنگسراي انقلاب

كانون بانوان فرهنگسراي انقلاب با همكاري فرهنگسراي كار در ايام الله دهه فجر اقدام به برگزاري بازارچه فرهنگي هنري نموده است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر به مناسبت فرا رسيدن ايام مبارك و خجسته دهه فجر و به منظور نكوداشت هنر و حمايت از افراد خود اشتغال اقدام به برپايي  نمايشگاه فرهنگي هنري نموده است.

در اين نمايشگاه توليدات و محصولات افراد خود اشتغال و كارآفرين به معرض نمايش و فروش گذارده خواهد شد.

اين نمايشگاه كه در چندين غرفه آثار سفال، صنايع دستي اصفهان، عروسك سازي ، گل سازي و ... را شامل مي شود از 12تا 22 بهمن ماه  در نگارخانه مهر فرهنگسراي انقلاب در معرض نمايش درخواه آمد.

روابط عمومي فرهنگسراي انقلاب اعلام كرد: علاقه مندان جهت بازديد از اين نمايشگاه همه روزه از ساعت 9 الي 20 مي توانند به اين نگارخانه واقع در بزرگراه شهيد نواب صفوي ، خيابان كميل شرقي مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 9-5419057 تماس حاصل نمايند.

 

کد مطلب 152625

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