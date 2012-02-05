دستگاهها و نوار تست قند خون بدون "هولوگرام " قلابی است

محمدرضا عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دستگاهها و نوار تست قند خون موجود در بازار همه استاندارد نیست وبرخی از آنها قلابی است مگر دارای هولوگرام معتبر به مفهوم کد 9رقمی باشد، گفت: این امر بر اساس بخش نامه ای که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده به شهروندان هشدار داده می شود.

وی گفت: دستگاه ها و نوارهای تست قند خون بدون هولوگرام معتبر، قاچاق و تقلبی بوده و در بسیاری از موارد خطرات و مشکلات بسیاری را برای سلامتی استفاده کنندگان به همراه دارند.

وی اظهار داشت:مردم برای خرید این دستگاه ها بایستی به داروخانه ها و مراکز معتبر فروش کالاهای پزشکی مراجعه کنند و حتما پس از خرید کالا فاکتور معتبر و قابل پیگیری از فروشنده کالا دریافت کنند که در آن مارک محصول، کد 9رقمی چاپ شده بر روی هولوگرام محصول و نام، شماره تلفن و آدرس مرکز فروش حتما ذکر شده باشد.

کارشناس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: اقدام دیگر برای اطمینان کامل از تقلبی نبودن دستگاه،مراجعه به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به آدرس www.imed.ir، وارد شدن به قسمت "استعلام"، درج کد نه رقمی روی هولوگرام و کلیک بر روی گزینه "کنترل هولوگرام" است.

وی افزود: پس از این مرحله نام شرکت،نام کالا و شماره ای به نام "LOT" در سایت نمایان می شود که می توان آن را با مشخصات درج شده بر روی جعبه محصول مطابقت داده و از تقلبی نبودن آن آگاه شد.

عرب گفت: گاهی در برخی روزنامه های سراسری و محلی کادرهای تبلیغاتی برای فروش دستگاه های تست قند خون درج می شود که هیچ اسم و آدرسی نداشته و تنها به دادن یک شماره تلفن بسنده کرده و مردم و بیماران هوشیار باشند که به هیچ عنوان نمی توان به این تبلیغات و دستگاه های ارائه شده اطمینان کرد و ممکن است نتایج جبران ناپذیری برای بیماران به دنبال داشته باشد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه ارگانهایی چون سازمان بازرگانی و اداره تعزیرات حکومتی سالیانه طی دو تا سه گشت مشترک از مراکز فروش تجهیزات پزشکی بازدید می کنند اما چون دستگاه های تقلبی در بسیاری از موارد از طریق مراکز غیررسمی به فروش می رسند مردم باید در این زمینه نهایت دقت و حساسیت را لحاظ کرده و این دستگاه ها را از مراکز معتبر خریداری کنند.

کارشناس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: شماره تلفن 3134817 تلفن گویای دفتر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک است که در تمامی ساعات شبانه روز آماده دریافت پیغام ها، مطرح کردن شکایات و پاسخ به سوالات مردم و بیماران است.