تاكيد بر تعاليم اسلام و ترويج صلح

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، در كشوراسلامي مالزي قطعات كوتاه ويدئويي توسط ائتلافي كه خود را صلح مالزي مي نامند ساخته مي شود. شعار اين ائتلاف اين است كه : " خشونت دين را بي حرمت مي كند".

ائتلاف صلح مالزي در دي ماه 2003 ، پيش از حمله آمريكا به عراق تاسيس شد.

در يكي از قطعات كوتاه ويدئويي آمده است، اسلام به مومنان خود مي گويد در طي جنگ كودكان، زنان، سالخوردگان و هر كسي كه در مكان هاي ديني و نيايش است را نكشيد.

"مخرز ماهاتير" هماهنگ كننده و سرپرست اين پروژه مي گويد : هدف ما ترويج و گسترش صلح جهاني است. اين اقدام به ما ياد آوري مي كند كه ما در شرايط صلح آميز زندگي مي كنيم و برخي از كشورهاي جهان از چنين شانسي برخوردار نيستند. ما مي خواهيم ديپلماسي صلح را به عنوان راه حل مشكلات جهاني گسترش دهيم. جنگ ها هيچ گاه هيچ موضوعي را حل نمي كنند.

"چاندرا مضفر"، تحليلگرسياسي و مشاور اين ائتلاف كه بيش از يكصد هزار سازمان غير دولتي از اين دست تاسيس كرده است مي گويد : همراستا با به ترويج پروژه صلح مالزي، مي خواهيم اين امر را به جهانيان نشان دهيم كه دين اسلام با تروريست هيچ نسبتي ندارد. تاكيد اين اقدام بر اين امر است كه اسلام با خشونت رابطه اي ندارد و كشتن شهروندان در هر جنگ و نبردي برخلاف تمام فلسفه و تفكر اسلامي است.

مخرز ماهاتير كه پدرش از مخالفان سرسخت جنگ آمريكا با عراق بود، انگشت اتهام را به سمت رهبران غربي گرفته و گفت : شكايت و انتقاد اصلي ما متوجه رهبران غربي است. آنها هنوز نمي توانند مشكلات را به صورت مسالمت آميز حل كنند.

وي افزود: رهبران غربي صدها ميليار دلار براي تخريب و جنگ هزينه مي كنند اين در شرايطي است كه در كشورهاي جهان سوم گرسنگي و رنج و محنت وجود دارد.

