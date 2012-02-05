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۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

معاون شهردار تهران:

تحقق 100 درصدی درآمدهای نقد و غیرنقد شهرداری نسبت به سال گذشته

تحقق 100 درصدی درآمدهای نقد و غیرنقد شهرداری نسبت به سال گذشته

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با اشاره به تحقق 100 درصدی درآمدهای نقد و غیر نقد شهرداری تهران نسبت به سال گذشته گفت: در لایحه بودجه سال 91، سهم بودجه نقد و غیر نقد به طور مساوی در نظر گرفته شده است و اتکا بر درآمدهای پایدار بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی با بیان اینکه هم اکنون درآمدهای نقد و غیر نقد بیش از 100 درصد نسبت به مصوب سال قبل محقق شده است گفت: با احتساب متمم این بودجه 80 درصد از بودجه نقد و غیر نقد امسال محقق شده است که در دو ماه پایان سال با اقداماتی که انجام می شود باید از نظر عملکردی این بودجه کاملا محقق شود .

وی ادامه داد: درلایحه بودجه سال آینده ، 5200 میلیارد تومان بودجه نقد و 5100 میلیارد تومان بودجه غیر نقد پیشنهاد داده شده است که این میزان به نسبت سال قبل به نسبت مساوی 50 به 50 در بودجه نقد و غیر نقد رسیده است.

هاشمی در ادامه اظهار داشت: در بودجه سال آینده ، اتکا بر درآمدهای پایدار بیشتر می شود و پیش بینی می شود 10 هزار و 200 میلیارد تومان لایحه بودجه پیشنهاد داده شده شهرداری به شورای شهر در سال 91 کاملا محقق شود.

کد مطلب 1526298

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