تحقق 100 درصدی درآمدهای نقد و غیرنقد شهرداری نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی با بیان اینکه هم اکنون درآمدهای نقد و غیر نقد بیش از 100 درصد نسبت به مصوب سال قبل محقق شده است گفت: با احتساب متمم این بودجه 80 درصد از بودجه نقد و غیر نقد امسال محقق شده است که در دو ماه پایان سال با اقداماتی که انجام می شود باید از نظر عملکردی این بودجه کاملا محقق شود .

وی ادامه داد: درلایحه بودجه سال آینده ، 5200 میلیارد تومان بودجه نقد و 5100 میلیارد تومان بودجه غیر نقد پیشنهاد داده شده است که این میزان به نسبت سال قبل به نسبت مساوی 50 به 50 در بودجه نقد و غیر نقد رسیده است.

هاشمی در ادامه اظهار داشت: در بودجه سال آینده ، اتکا بر درآمدهای پایدار بیشتر می شود و پیش بینی می شود 10 هزار و 200 میلیارد تومان لایحه بودجه پیشنهاد داده شده شهرداری به شورای شهر در سال 91 کاملا محقق شود.