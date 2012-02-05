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۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

میری خبر داد:

240 میلیارد ریال به دانشگاه بیرجند اختصاص یافت/ رشد 500 درصد تحصیلات تکمیلی

240 میلیارد ریال به دانشگاه بیرجند اختصاص یافت/ رشد 500 درصد تحصیلات تکمیلی

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بیرجند بودجه جاری این دانشگاه در سال جاری را 240 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به گذشته 200 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری ظهر یکشنبه در نشست خبری فضاهای آموزشی و کمک آموزشی این دانشگاه در قبل از دولت نهم را 70 هزار و 89 مترمربع اعلام کرد و گفت: این رقم در حال حاضر به 170 هزار و 211 متر مربع افزایش یافته که  نشانگر رشد 143 درصدی است.

وی به رشد رشته‌ های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه نیز اشاره و تصریح کرد: در سال 84 فقط 18 رشته در مقطع تحصیلات تکمیلی فعال بوده که این تعداد امسال با رشد بیش از 500 درصدی به 122 رشته رسیده است.

میری اظهارکرد: همچنین در مقطع دکتری نیز این دانشگاه در سال 84 هیچ رشته و دانشجویی نداشته ولی امسال 14 رشته در مقطع دکتری دانشجو پذیرش کرده است.

وی با اشاره به تحصیل 11 هزار و 688 دانشجو در این دانشگاه، ادامه داد: از ابتدای دولت نهم تاکنون دو هزار مترمربع فضای فرهنگی دانشگاه به پنج هزار و 800 متر مربع افزایش یافته است.

کمبود امکانات و تجهیزات در دانشگاه بیرجند

رئیس دانشگاه بیرجند کمبود امکانات و تجهیزات دانشگاهی را از مهمترین مشکلات دانشجویان استان ذکر کرد و بیان داشت: این امکانات جوابگوی استفاده کامل از توان دانشجویان و جوانان در راستای توسعه استان نیست.

میری تعمیر و تجهیز دانشگاه های بیرجند را از دیگر مشکلات دانشجویان برشمرد و افزود: اینترنت موجود در دانشگاه نیاز دانشجویان را رفع نمی کند.

میری از آغاز به کار مجدد شورای پژوهش استان خبر داد و گفت: این شورا در صدد است تمامی کارهای پژوهشی مورد نیاز استان را بر عهده بگیرد.

وی با بیان اینکه همزمان با دهه فجر دانشگاه بیرجند برنامه های فرهنگی و عمرانی متنوعی را برگزار می کند، یادآور شد: بهره برداری از مسجد امام عصر(عج) دانشگاه، افتتاح بلوار اصلی دانشکده کشاورزی، افتتاح فاز دوم ساختمان آموزشی تحقیقاتی دانشگاه ازجمله برنامه های دانشگاه در ایام مبارک فجر است.

کد مطلب 1526307

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