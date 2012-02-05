240 میلیارد ریال به دانشگاه بیرجند اختصاص یافت/ رشد 500 درصد تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری ظهر یکشنبه در نشست خبری فضاهای آموزشی و کمک آموزشی این دانشگاه در قبل از دولت نهم را 70 هزار و 89 مترمربع اعلام کرد و گفت: این رقم در حال حاضر به 170 هزار و 211 متر مربع افزایش یافته که نشانگر رشد 143 درصدی است.
وی به رشد رشته های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه نیز اشاره و تصریح کرد: در سال 84 فقط 18 رشته در مقطع تحصیلات تکمیلی فعال بوده که این تعداد امسال با رشد بیش از 500 درصدی به 122 رشته رسیده است.
میری اظهارکرد: همچنین در مقطع دکتری نیز این دانشگاه در سال 84 هیچ رشته و دانشجویی نداشته ولی امسال 14 رشته در مقطع دکتری دانشجو پذیرش کرده است.
وی با اشاره به تحصیل 11 هزار و 688 دانشجو در این دانشگاه، ادامه داد: از ابتدای دولت نهم تاکنون دو هزار مترمربع فضای فرهنگی دانشگاه به پنج هزار و 800 متر مربع افزایش یافته است.
کمبود امکانات و تجهیزات در دانشگاه بیرجند
رئیس دانشگاه بیرجند کمبود امکانات و تجهیزات دانشگاهی را از مهمترین مشکلات دانشجویان استان ذکر کرد و بیان داشت: این امکانات جوابگوی استفاده کامل از توان دانشجویان و جوانان در راستای توسعه استان نیست.
میری تعمیر و تجهیز دانشگاه های بیرجند را از دیگر مشکلات دانشجویان برشمرد و افزود: اینترنت موجود در دانشگاه نیاز دانشجویان را رفع نمی کند.
میری از آغاز به کار مجدد شورای پژوهش استان خبر داد و گفت: این شورا در صدد است تمامی کارهای پژوهشی مورد نیاز استان را بر عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه همزمان با دهه فجر دانشگاه بیرجند برنامه های فرهنگی و عمرانی متنوعی را برگزار می کند، یادآور شد: بهره برداری از مسجد امام عصر(عج) دانشگاه، افتتاح بلوار اصلی دانشکده کشاورزی، افتتاح فاز دوم ساختمان آموزشی تحقیقاتی دانشگاه ازجمله برنامه های دانشگاه در ایام مبارک فجر است.
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