انتقال زندانیان از کرج زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، عزم چندین ساله برای استانی شدن البرز از جانب بسیاری از مسئولان، مدیران و نمایندگان کرج با تلاش مضاعف به ثمر نشست و به برکت استانی شدن، سیر صعودی تحقق بسیاری از رویکردهای مهم و مورد توجه در خصوص کاهش ضعف های استان به خوبی مشهود و نمایان است.

یکی از عمده مسائل و معضلات کلانشهری چون کرج که اکنون افتخار مرکزیت استان البرز و در واقع ایران کوچک را دارد، و شاید بیش از دیگر مسائل و مشکلات نیازمند توجه و ساماندهی مسئولان و مدیران این شهر است، تعدد زندان های کرج و به تبع آن کثرت جمعیت کیفری در کرج است.

کثرت و رشد جمعیت کیفری در 4 زندان کرج، بی شک تاثیر بسزائی در افزایش قشر آسیب پذیر و صدمه خورده جامعه در استان و به تبع آن افزایش جرم و جنایت و سایر آسیب های اجتماعی خواهد شد.جمعیت زیادی از زندانیهای فعلی زندانهای کرج ساکن این شهر نبوده و بسیاری از آنها تا به حال به این شهر سفر نیز نکرده اند و تنها بعد از صدور حکم به زندانهای این شهر منتقل شده اند.

اگر از میزان هزینه مالی و انسانی و پتانسیل به کار گرفته شده برای نگهداری زندانیها در استان صرفنظر کنیم، آنچه اهمیت به این موضوع را جدای این هزینه ها لازم خواهد کرد، مهاجرت خانواده این زندانیها به کرج و سایر شهرهای استان به سبب نزدیکی به عضو زندانی خانواده خواهد بود.

از آنجا که بسیاری از زندانیهای زندان های کرج محکومیت طولانی داشته و برای مدت زیادی محبوس خواهند بود، استان البرز میزبان طولانی مدت و بعضا دائمی خانواده هائی خواهد بود که به شدت آسیب پذیر بوده و خود را زخم خورده می دانند.

وقوع جرم و جنایت در خانواده هائی که دچار ضعف مالی و فرهنگی هستند بیشتر رخ خواهد داد، بنابراین خانواده هائی که البرز میزبانی آنها را می پذیرد عمدتا دچار ضعف شدید مالی و فرهنگی بوده و این بدان معناست که بی آنکه متوجه باشیم میزبان جرم، جنایت، فقر و بیکاری و به تبع آن سایر آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، سرقت، کودکان خیابانی و زنان طلاق و دختران فرار شده ایم.

از نمونه های مشهود و بارز مطالب فوق، حادثه حمله به خودروی حامل متهمان ندامتگاه مرکزی کرج و شهادت یکی از ماموران بدرقه زندان بود که اخیرا رخ داد و در این حادثه به عین شاهد وقوع جرم توسط افرادی از یک استان دیگر بودیم که به منظور فراری دادن یکی از اعضای خانواده خود در کرج سکنی گزیده و در اقدامی تاسف بار دست به چنین جنایتی در استان البرز زدند.

افزایش این جمعیت کیفری آمار جرم و جنایت در استان را بالا برده و درصد امنیت را به شدت کاهش خواهد داد بنابراین کرج و در واقع استان البرز، کمربندی محکم خواهد بود برای جلوگیری از ورود جرم و جنایت به سایر استانها به ویژه پایتخت.



اما آنچه در خور توجه بوده و مهم جلوه می کند، ظرفیت و تحکم این کمربند است که روزی پاره نشده و عواقب آن دامن گیر تهران نیز نشود.

بحث انتقال زندانیان از زندانهای کرج به سایر استانها به ویژه استان تهران، از مهمترین دغدغه های مدیران، مسئولان و نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی بوده که بارها و بارها از زبان آنها شنیده شده است.

با پیگیریهای مستمر مسئولان و نمایندگان کرج این امر محقق شده و بیش از شش هزار زندانی از زندانهای کرج به زندان بزرگ تهران منتقل شدند و قرار است بخش قابل توجهی از زندانیان تا سقف 15 هزار تا تا پایان سال از کرج منتقل شده و دو زندان کرج نیز به سایر استانها منتقل شود.

عزیز اکبریان نماینده کرج، در ماه گذشته طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور بر ضرورت تسریع در انتقال زندانیان به زندان بزرگ تهران و انتقال دو زندان کرج به سایر استانها تاکید کرد و گفت: متاسفانه چهار زندان بزرگ کشور در شهر کرج قرار دارد و وجود این زندانها با انواع مختلف مجرمان بازداشتی مشکلات و نابسامانی های بسیار زیادی را در مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و روانی به وجود آورده که در شان و منزلت مردم این شهر شهید پرور نیست.

وی در ادامه این نامه با استناد به پیشرو بودن شهرستان کرج در امور مذهبی و تعداد زیاد شهیدان آن می گوید: چون مردم شهرستان کرج چهارهزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند و همیشه برنامه های بسیج، برنامه های فرهنگی و معنوی مساجد و هیئتهای مذهبی در شهر کرج برگزار و دنبال می شود، این تعداد زندان برازنده مردم این خطه نیست.

نماینده مردم کرج، یکی از مهمترین اقدامات در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش جرم و جنایت در استان البرز را بحث انتقال زندانیان از زندان های کرج دانسته و می گوید: حضور این تعداد زندانی برای کرج آسیب‌های اجتماعی بسیاری به واسطه تردد زندانیان، مهاجرت اقوام و مسائل دیگر ایجاد کرده و دلیلی ندارد مردم یک شهر بیش از این تاوان و هزینه‌های نگهداری زندانیان دیگر شهرها و استان‌ها را بپردازند.



وی با بیان اینکه تذکرهای زیادی به مسئولان مربوطه در این حوزه داده شده است، اظهار داشت:‌ بر اساس برنامه‌ریزی که اعلام کرده‌اند تا پایان سال جاری حداقل 15 هزار زندانی از کرج منتقل شده و بنا بر وعده مسئولان، تا مهرماه سال آینده دو زندان بزرگ واقع در کرج به طور کلی به استان‌های دیگر منتقل خواهد شد.

وی تحقق این امر را نوید بخش کاهش آسیب های اجتماعی و ثبات اجتماعی پایدار کرج و به تبع آن البرز دانست و گفت: به طور قطع تحقق این دو مهم نقش زیادی در افزایش ضریب امنیتی کرج به عنوان نزدیکترین کلانشهر به تهران خواهد داشت.

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گزارش از لیلا جعفری