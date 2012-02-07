نمایش "برف روی کاج ها" و "نارنجی پوش"

به گزارش خبرنگار مهر، در روز 19 بهمنماه یک فیلم کودک، سه فیلم اجتماعی، یک اثر با مضمون سیاسی و یک کار طنز در برج میلاد برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش در می آید.

برف روی کاجها اولین فیلم بلند سینمایی پیمان معادی است. این فیلم با بازی مهناز افشار، ویشکا آسایش، صابر ابر، حسین پاکدل، حسن معجونی، آناهیتا افشار، الهام کردا و با حضور شیرین یزدان‌بخش روایت می‌شود. فیلم معادی تاکنون در سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر با استقبال خوبی روبرو شده است. این فیلم به صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده و کارگردان این اثر بعد از جشنواره فجر برای حضور در اسکار راهی امریکا می شود.

پیشونی سفید فیلمی از سید جواد هاشمی است که در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده است. امین حیایی، امین زندگانی، گوهر خیراندیش، محمدرضا شریفی‌نیا، نادر سلیمانی، ترلان پروانه، نیلوفر خوش‌خلق و علی اسیوند در " پیشونی سفید" بازی ‌کردند. این فیلم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان نیز جوایزی را از آن خود کرد.

خوابم می آد عنوان اولین فیلم بلند سینمایی رضا عطاران است که پیش از این "هیچ کس فرشته نیست" نام داشت. این اثر در ژانر کمدی ساخته شده است. دراین فیلم سینمایی اکبر عبدی، مریلا زارعی، رضا عطاران، سروش صحت، ویشکا آسایش، ناصر گیتی‌جاه، اصغر سمسارزاده و خداداد عزیزی در نقش خودش بازی می‌کنند. محمدرضا تخت‌کشیان تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است.

آزمایشگاه فیلمی از حمید امجد است که در بخش فیلم های اول جشنواره فجر حضور دارد. خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک جوان خجول شهرستانی که با رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، برای استخدام به آزمایشگاه یک بیمارستان می‌آید، اما از لحظه اول با روابط و رقابت‌های آشکار و پنهان حرفه‌ای و عاطفی رو به رو می‌شود.

در "آزمایشگاه" باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، شبنم مقدمی، رضا بهبودی، فرزین محدث، امیر میرآقا، ساغر عزیزی و رضا کیانیان با حضور افتخاری هدایت هاشمی بازی می کنند.

محرمانه تهران به کارگردانی مهدی فیوضی ساخته شده است و اثری در ژانر سیاسی است. فیلم داستان شهاب دستان است که برای یافتن دوست دوران کودکی‌اش فرامرز و کشتن او وارد ایران می‌شود، پس از این موضوع جریاناتی او را تا کشتن همسرش شهرزاد پیش می‌برد. این فیلم به مضامین چون روزی حلال و حرام، دروغ و ایمان به خدا توجه دارد.

علی‌رضا جلالی تبار، الهام جعفرنژاد، حمیدرضا افشار، سحر قریشی، صالح میرزا آقایی، آزاده مهدی‌زاده، رامتین خداپناهی، سیدجواد طاهری، مدیا ذاکری و ... در این کار نقش آفرینی کرده‌اند.

سه و نیم دومین فیلم بلند سینمایی نقی نعمتی است که در بخش خارج از مسابقه به روی پرده می رود. فیلمبرداری این فیلم در آستارا، اردبیل و رامسر انجام شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در تعطیلات آخر هفته، سه دختر جوان به شمال می‌روند و این سفر پیشامدهای مختلفی برای آنها رقم می‌زند. بازیگران "سه و نیم" عبارتند از:هانیه وفایی‌زاده، نگار حسن زاده، شوکا کریمی، مهدی پور موسی و جمعی از بازیگران محلی اردبیل و آستارا.

فیلم های روز 20 بهمن ماه در برج میلاد

نارنجی پوش فیلمی از داریوش مهرجویی است. این فیلم نوشته مشترک مهرجویی و وحیده محمدی‌فر بر اساس طرحی از وحیده محمدی‌فر داستان حامد آبان؛ عکاس حرفه‌ای مجلات و روزنامه ها است که با خواندن کتابی چنان تحت‌تاثیر پالایش محیط زیست و مبارزه با آشغال زایی می‌شود که با لباس نارنجی مخصوص رفتگران به شهرداری می‌پیوندد و با عنوان نارنجی‌پوش لیسانسه به شهرت می‌رسد اما اعتبار و محبوبیت حامد زندگی خصوصی و خانوادگی او را با سیلی از فراز و نشیب‌های عاطفی تند و ناگهانی به سمت و سویی دیگر می‌برد. لایلا حاتمی، همایون ارشادی، امید روحانی، میترا حجاز از دیگر بازیگران فیلم هستند.

رهاتر از دریا فیلمی از حمید طالقانی است. در خلاصه داستان فیلم آمده است: کودکی‌ام را برایم با قصه‌ای دروغ تعریف کردند و من درون آن قصه پریدم. پدرم کس دیگری است و مادرم زیر آوار انفجار آخرین نفس‌اش را برای پاسداری من از دست داده است و حالا من رهام در فیلم رهاتر از دریا.



در این فیلم سمانه جهانبخش، پوریا دلشاد، علی عزیزی، عبدالرضا اکبری، تارا اوتادی، شیوا خنیاگر، ملیسا مهربان، مروارید رمضانی، پوریا طالقانی، صالح محمدخانی، اشکان عبدالملکی، محسن صادقی، پروین مقدم‌زاده و عباس جهانبخش به ایفای نقش می‌پردازند.

قبیله من به کارگردانی غلامرضا آزادی ساخته شده است. غلامرضا آزادی، پیام آزادی، آیدا نامجو، مهران هادی، افسانه صالحی، محمدرضا سهرابی، الهام طهموری، محمدرضا حبیبی، مینو کرمی، هاله میرهادی، مرتضی حسینی، شهروز شیروانی، نازنین احمدی، لیلا خواجویی، مریم سلیمانی، پارسا صحرایی، محمدصادق ترابی، محمدمهدی ترابی، میلاد سرجویی، عادل یوسفی، زهرا مولوی، علی صانعی، محسن مشتاقی و با حضور: اصغر بیچاره و خسرو احمدی بازیگران این فیلم هستند.

بیداری فیلمی از فرزاد موتمن است. در این فیلم بازیگرانی چون نیکی کریمی، شقایق فراهانی، مهدی احمدی، حامد بهداد، نیره فراهانی، کیهان ملکی، مریم کاویانی، فلور نظری، هوشنگ قوانلو، افسانه ناصری و امیرحسین صدیق ایفای نقش می‌کنند. سعید حاجی میری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است. فیلمی از فرزاد موتمن است. در این فیلم بازیگرانی چون نیکی کریمی، شقایق فراهانی، مهدی احمدی، حامد بهداد، نیره فراهانی، کیهان ملکی، مریم کاویانی، فلور نظری، هوشنگ قوانلو، افسانه ناصری و امیرحسین صدیق ایفای نقش می‌کنند. سعید حاجی میری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است. "بیداری" داستان زنی به نام زهرا است که حافظه‌اش را از زمانی که برای آخرین بار دختر شش ساله‌اش یاسمن را دیده متوقف شده است. اکنون بعد از گذشت 24 سال از آن اتفاق، حافظه زهرا بازگشته و او قصد دارد دختر گمشده‌اش را پیدا کند.

در انتظار معجزه به کارگردانی رسول صدرعاملی ساخته شده است. پریوش نظریه و حمید فرخ‌نژاد،هما روستا و مرتضی هدایی بازیگران این هستند.صدرعاملی فیلمنامه را بر اساس طرحی از اصغر فرهادی نوشته و داستان درباره زن و شوهری است که با هم اختلاف دارند اما همراه دخترشان به مشهد می‌روند.

خودزنی فیلمی از احمد کاوری است که در بخش خارج از مسابقه به روی پرده می رود. امین حیایی، لعیا زنگنه، محمدرضا شریفی‌نیا، نادر سلیمانی، نیما شاهرخ‌شاهی، سینا رازانی، امیر غفارمنش، تینا آخوند تبار، امیریل ارجمند، حسام حمیدی و امیر دلاوری بازیگران این فیلم هستند. احمد کاوری در نخستین فیلم سینمایی مستقل خود، قصه مردی به نام کیانوش را روایت می‌کند که پس از آزادی از زندان به دنبال یافتن همسر سابق و فرزندش می‌رود. او در این مسیر با مشکلات و خطرهایی رو به رو می‌شود.

