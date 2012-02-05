نمایش 39 فیلم در آذربایجان غربی/ پروانه ها در تکاب به پرواز درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی در مراسم آغاز پخش فیلمهای این جشنواره در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی گفت: در جشنواره نمایش فیلم های برگزیده رشد امسال 39 فیلم در 21 منطقه آذربایجان غربی به نمایش در می آید.
حجت الاسلام سید رضی شکوری امام جمعه خوی هم در این مراسم گفت: تلاش فیلم سازان متعهد و انقلابی منجر به ساخت فیلم های حاوی آموزه های دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی شده است که نقش مهمی در انتقال پیام انقلاب اسلامی دارد.
مددلو مدیر آموزش و پرورش خوی هم در این مراسم اظهارداشت: فیلم های جشنواره رشد در شهرستان خوی روزها در سالن های فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعیت هلال احمر و شبها در مدارس شبانه روزی و مساجد مناطق عشایرنشین پخش می شود.
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شهرستان تکاب با عنوان پروانه ها برگزار شد
این جشنواره با حضور 70 نفر و به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان تکاب برگزار شد.
افشار نژاد دبیر این جشنواره گفت: از 32 متن ارسالی به این جشنواره 20 متن برگزیده و 8 گروه نمایش به جشنواره راه یافتند.
در پایان این جشنواره در گروه نمایش کودک نمایش نقش باباجون به نویسندگی و کارگردانی زهرا افشاری نژاد و در گروه نوجوانان نمایش ردپای دیروز به نویسندگی ایوب افشاری نژاد و کارگردانی زهرا افشاری نژاد مقام های اول را به خود اختصاص دادند.
آغاز به کار جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در سردشت
نهمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان سردشت به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در پنجمین روز از ایام الله دهه فجر آغاز به کار کرد.
سرپرست تبلیغات اسلامی سردشت دراین جشنواره گفت: این جشنواره در پنج رشته قرآنی، قرائت و حفظ، سرود و نقاشی و با شرکت افزون بر 600 نفر از دانش آموزان مقاطع تحصیلی سه گانه شهرهای ربط، سردشت و میرآباد برگزار شده است.
سلطان پرورش افزود: این جشنواره به مدت سه روز در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سردشت با همکاری اداره آموزش و پرورش ادامه دارد.
نظر شما