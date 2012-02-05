نمایش 39 فیلم در آذربایجان غربی/ پروانه ها در تکاب به پرواز درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی در مراسم آغاز پخش فیلمهای این جشنواره در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی گفت: در جشنواره نمایش فیلم های برگزیده رشد امسال 39 فیلم در 21 منطقه آذربایجان غربی به نمایش در می آید .

حجت الاسلام سید رضی شکوری امام جمعه خوی هم در این مراسم گفت: تلاش فیلم سازان متعهد و انقلابی منجر به ساخت فیلم های حاوی آموزه های دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی شده است که نقش مهمی در انتقال پیام انقلاب اسلامی دارد .

مددلو مدیر آموزش و پرورش خوی هم در این مراسم اظهارداشت: فیلم های جشنواره رشد در شهرستان خوی روزها در سالن های فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعیت هلال احمر و شبها در مدارس شبانه روزی و مساجد مناطق عشایرنشین پخش می شود .

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شهرستان تکاب با عنوان پروانه ها برگزار شد

این جشنواره با حضور 70 نفر و به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان تکاب برگزار شد.

افشار نژاد دبیر این جشنواره گفت: از 32 متن ارسالی به این جشنواره 20 متن برگزیده و 8 گروه نمایش به جشنواره راه یافتند .

در پایان این جشنواره در گروه نمایش کودک نمایش نقش باباجون به نویسندگی و کارگردانی زهرا افشاری نژاد و در گروه نوجوانان نمایش ردپای دیروز به نویسندگی ایوب افشاری نژاد و کارگردانی زهرا افشاری نژاد مقام های اول را به خود اختصاص دادند .

آغاز به کار جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در سردشت

نهمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان سردشت به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در پنجمین روز از ایام الله دهه فجر آغاز به کار کرد.

سرپرست تبلیغات اسلامی سردشت دراین جشنواره گفت: این جشنواره در پنج رشته قرآنی، قرائت و حفظ، سرود و نقاشی و با شرکت افزون بر 600 نفر از دانش آموزان مقاطع تحصیلی سه گانه شهرهای ربط، سردشت و میرآباد برگزار شده است.

سلطان پرورش افزود: این جشنواره به مدت سه روز در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سردشت با همکاری اداره آموزش و پرورش ادامه دارد.