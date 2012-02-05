500 نیروی قراردادی در کهگیلویه و بویراحمد استخدام پیمانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقرپور بعدازظهر یکشنبه در نشست مدیران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرائی استان، افزود: بالغ بر پنج هزار نیروی قراردادی در همه دستگاه‌های استان وجود دارد که 500 نفر از آنها برای سهمه سال 90 و با اعلام آگهی و شرکت در آزمون تغییر وضعیت به پیمانی خواهند داد.

وی بیان کرد: 40 درصد از این سهمیه استخدامی به نیروهایی که به مناطق محروم استان منتقل می‌شوند، اختصاص دارد.

معاون استاندار اظهار داشت: به زودی سهمیه دستگاههای اجرایی استان مشخص و به آنها اعلام می‌شود.

باقرپور عنوان کرد: زمان انتشار آگهی و ثبت نام این نیروها از 20 تا 25 بهمن ماه جاری و زمان برگزاری آزمون از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: براساس دستوالعمل اولویت تبدیل وضعیت نیروها برای افرادی است که خواهان انتقال و خدمت در مناطق، شهرها و بخشهای محروم استان هستند.

باقرپور بیان داشت: دستگاه‌هایی که در شهرها و بخشهای مختلف و محروم استان نمایندگی، اداره و یا پست‌های بلاتصدی ندارند، مشمول این طرح نخواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به دستگاه‌های اجرائی هم تاکید کرد: هرچه سریعتر نسبت به ارائه آخرین آمار خود در خصوص پست‌های بلاتصدی و نیروهای قراردادی اقدام کنند تا برنامه‌ریزی لازم نسبت به تغییر وضعیت این تعداد نیرو تا پایان سال جاری انجام گیرد و موجب از دست دادن سهمیه تعیین شده در استان نشود.

وی عنوان کرد: نیروهای قرادادی با مدرک دیپلم به بالا و شاغل در دستگاه‌های اجرایی آن هم با داشتن شرایط اعلامی و قبولی در آزمون عمومی مشمول این طرح هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: هرگونه جذب نیروی به هر شکلی و در هر مقطع و سطحی در هر دستگاه دولتی ممنوع است مگر با مجوز رسمی از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی رئیس جمهور که آن هم باید با اعلام آگهی، آزمون و گزینش باشد.

باقرپور یادآور شد: با دستگاه‌های اجرایی متخلف در این زمینه برخورد جدی و قانونی خواهد شد.