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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۱

اقبال‌زاده به مهر خبر داد:

تدوین فرهنگ اصطلاحات انگلیسی پس از 15 سال به مراحل پایانی رسید

تدوین فرهنگ اصطلاحات انگلیسی پس از 15 سال به مراحل پایانی رسید

شهرام اقبال‌زاده از انتشار فرهنگ اصطلاحات دوزبانه انگلیسی و فارسی با نظارت فنی وی و به کوشش دو استاد دانشگاه در تهران و فرانسه خبر داد.

شهرام اقبال زاده مسئول بخش داستان نشر قطره با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: انتشار فرهنگ اصطلاحات دوزبانه فارسی به انگلیسی بعد از انتشار آثار فراوان در این حوزه شاید موضوع تازه‌ای نباشد اما در تدوین این فرهنگ که من نقش نظارت علمی را در آن داشته‌ام به طور حتم تفاوت‌های با آثار مشابه دیده خواهد شد.

وی ادامه داد: این فرهنگ اصطلاحات حاصل تلاش 15ساله دکتر محبوبه وفایی استاد بازنشسته دانشگاه تهران به همراه پروفسور آزمایش از اساتید زبان فارسی مقیم فرانسه است.

اقبال‌زاده افزود: این فرهنگنامه برای برخی از اصطلاحات انگلیسی معادل‌ها و توضیحات تازه‌ای به دست آورده است که برخی از این معادل‌ها به چند برابر نمونه‌های مشابه آن نیز می‌رسد.

وی همچنین گفت: مداخل موجود در این فرهنگنامه نیز با نمونه‌های مشابه خود تفاوت ویژه‌ای دارد و در موراد متعدد تازه و نادیده است و در بخش یافتن معادل‌های فارسی نیز به همین صورت عمل شده و حتی گاه با افزودن ضرب‌المثل‌های فارسی تکمیل شده است.

مسئول بخش داستان نشر قطره  با اشاره به اینکه این فرهنگنامه از 15 سال گذشته به صورت تدریجی در حال تکمیل شدن است اظهار امیدواری کرد با پایان رسیدن تدوین این اثر تا بهار سال آینده، حداکثر تا اواخر سال آینده شاهد انتشار آن باشیم.

کد مطلب 1526379

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