چهار میلیون مازنی از خدمات درمانی تامین اجتماعی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی عصر یکشنبه در جشن دهه فجر در اداره کل تامین اجتماعی مازندران افزود: تعداد 8 میلیون و 600 هزار نفر به صورت غیرمستقیم و سرپایی در مراکز تخت پوشش تامین اجتماعی استان درمان شدند.



وی با اشاره به اینکه 170 میلیارد تومان برای درمان بیماران استان در سال جاری هزینه پرداخت شده است، گفت: مبلغ 120 میلیارد تومان در درمان مستقیم و 50 میلیارد تومان در بخش درمان غیرمستقیم پرداخت شده است.



خورشیدی افزود: توسعه مراکز درمانی، افتتاح پلی کلنیک، افتتاح مرکز دیالیز نکا، تعمیرات اورژانس چالوس، احداث بیمارستان در بابلسر و افتتاح درمانگاه بهشهر بخشی از پروژه های افتتاحی مدیریت درمان استان در سال جاری بوده است.



مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران از اجرای طرح دورکاری در دفتر اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خبر داد و گفت: هم اکنون 50 درصد کارکنان این بخش در منزل به شهروندان مازنی خدمات ارائه می دهند.



وی بیان داشت: این مدیریت در سال گذشته برای تجهیز لوازم پزشکی، جراحی در بخشهای مختلف 300 میلیون تومان اعتبار هزینه کرده است.



خورشیدی با بیان اینکه 22 هزار بیمار در 9 ماهه گذشته در مراکز درمانی استان بستری شدند، گفت: 80 درصد بستری شدگان مورد عمل جراحی پزشکان متخصص قرار گرفتند.