287 پروژه گازرسانی در گلستان اجرایی شد/ کاهش 12 درصدی مصرف گاز

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان، تعداد 124 پروژه گازرسانی با هزینه ای معادل 164 میلیارد و 726 میلیون ریال در دهه مبارک فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

وی افزود: در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری و 75 درصد ساکنان روستاهای استان از نعمت گاز برخوردارند که خوشبختانه با وجود سردی هوا تا کنون مشکلی در روند گازرسانی نداشتیم.



مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به اینکه گلستان امسال با کاهش دمای بیشتری نسبت به سال گذشته روبرو است، تصریح کرد: با وجود کاهش دمای هوای سال جاری نسبت به سال گذشته و همچنین کاهش 12 درصد سرانه مصرفی استان، امسال هیچ گونه قطعی گاز نداشته ایم.



سنگدوینی عنوان کرد: در حال حاضر با تمهیدات انجام شده کمیته بحران شرکت و انجام اقدامات پیشگیرانه پیش بینی می کنیم تا پایان سال مشکلی نخواهیم داشت.



وی با اشاره به اینکه صرفه جویی از عوامل اصلی جلوگیری از کاهش فشار گاز است، افزود: خاموش کردن بخاریهای اضافه و خارج کردن شوفاژهای بلا استفاده از مدار و همچنین پوشش موتور مخازن شوفاژخانه، گام مؤثری در زمینه صرفه جویی گاز است.