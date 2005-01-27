انتخابات شهرداريهاي فلسطين در 10 شهر نوار غزه امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهرحسين الاعرج دبيركل كميته عالي انتخابات شوراهاي محلي فلسطين به خبرگزاري فرانسه گفت: صندوق هاي راي ازساعت 7 صبح امروز به وقت محلي براي واجدين شرايط فلسطيني گشوده شد و تا ساعت 19 به وقت محلي امروزادامه دارد .

وي افزود: اين انتخابات در10 حوزه انتخاباتي نوارغزه شامل بيت حانون، الزهرا ، المصدر، اردوگاه المغازي، الزوايده، دير البلح ، بني سهيله، خزاعه درشرق خان يونس، النصر، شوكه در رفح درجنوب نوارغزه برگزارشده وهمچنان ادامه دارد.

دبيركل كميته عالي انتخابات شوراهاي محلي فلسطين با اشاره به استقبال مردم فلسطين درپاي صندوق هاي راي گفت : تعداد كساني كه حق راي دادن در انتخابات شهرداريها را دارند به 9 هزار و 465 تن و تعداد كانديدها 414 نفرمي رسد كه ازاين تعداد 68 نفرشان زن هستند و براي 118 كرسي رقابت مي كنند.

منابع فلسطيني هم گفتند:گروههاي عمده فلسطيني بويژه جنبش حماس وجهاد اسلامي و فتح با قدرت دراين انتخابات به رقابت مي پردازند درحالي كه حماس و جهاد اسلامي انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين را تحريم كرده بودند.

عمليات راي گيري شامل شهرهاي بزرگ كرانه باختري رود اردن نمي شود چرا كه تشكيلات خودگردان فلسطين تصميم گرفته انتخابات شهرداريهاي را دردو نوبت برگزار كند.

مرحله اول انتخابات شهرداريها در 23 دسامبر درچندين شهر موجود دركرانه باختري رود اردن برگزار شد ومرحله دوم آن امروز در نوار غزه نيز برگزار شده و پس ازآن نيز انتخابات مشابه اي در آوريل آتي دربيش از50 درصد سرزمين هاي اشغالي فلسطين برگزار خواهد شد .

درانتخابات شهرداريهاي كه درپايان ماه گذشته دركرانه باختري رود اردن برگزارشد، گروه جنبش فتح بزرگترين گروه سازمان آزادي بخش فلسطين وجنبش حماس با پيروزي اكثريت، 26 كرسي شهرداريها بدست آوردند.