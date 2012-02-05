مجوز تاسیس سه داروخانه در لرستان صادر شد

بهرام دلفان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 11 میلیارد ریال برای خرید داروی بیماران خاص و مواد مخدر توسط این دانشگاه هزینه شده است.

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون به بیش از دو هزار و 288 بیمار کانسری، جانباز و کلینیک ترک اعتیاد خدمات دارویی ارائه شده است.

دلفان با اشاره به صدور مجوز تاسیس سه داروخانه در استان لرستان بیان داشت: همچنین طی سال جاری به بیش از 105 داروخانه در لرستان تذکر کتبی داده شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: همچنین در این مدت 26 داروخانه متخلف در این استان به مراجع قضایی معرفی شده اند.

دلفان همچنین با اشاره به تجهیز آزمایشگاه مواد غذایی استان به هفت دستگاه جدید برای به روز رسانی تکنیکهای آزمایشگاهی و ارتقا کیفی آزمون افزود: در حال حاضر زمان پاسخ دهی به نمونه های آزمایشگاهی در لرستان به 6.1 روز رسیده است.

وی یادآور شد: این در حالیست که این مدت زمان پاسخ دهی به نمونه های آزمایشگاهی در سال گذشته 7.2 روز بوده است.