ورود 5 شرکت اروپایی به لیست سیاه نفت ایران/ توقف خرید لیسانس از اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش تحریم‌ها و عدم پایبندی شرکت‌های خارجی لیسانس و دانش فنی در طرح‌های پالایشگاهی ایران، رستم قاسمی وزیر نفت با صدور دستوری به علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ایران خواستار توقف خرید خارجی لیسانس در طرح‌های پالایشگاهی شده است.

بر این اساس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای ساخت هفت پالایشگاه جدید نفت و میعانات گازی و 2 طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه‌های نفت اصفهان و آبادان از لیسانس و دانش فنی بومی استفاده می‌کند.

این در حالی است که برای نخستین بار در طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه نفت شازند لیسانس و دانش فنی سه واحد فرآیندی ایزومریزاسیون، تصفیه گاز مایع و گوگرد زدایی فرآورده‌های نفتی با مشارکت متخصصان داخلی به طور کامل بومی سازی شده است.

این دستور وزیر نفت در حالی صادر شده است که در ماه‌های اخیر راه اندازی واحدهای صاحب لیسانس پالایشگاههای شازند و تهران در غیاب شرکتهای اروپایی انجام شده است و حتی شرکت ملی پالایش و پخش نفتی از این شرکتها به دلیل عدم تعهد به قراردادها به مراجع بین المللی شکایت کرده است.



از سوی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خطاب به این شرکتهای اروپایی تاکید کرده است: این شرکتها در آینده نقشی در بازار صنایع نفت و گاز ایران نخواهند داشت.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر با اشاره به تاکید اخیر وزیر نفت مبنی بر بومی سازی تولید دانش فنی و لیسانس واحدهای پالایشگاهی، گفت: قرار است با بومی سازی این دانش فنی، خرید خارجی لیسانس واحدهای پالایشگاهی از خارج کشور متوقف شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر فراخوانی از مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخلی برای تولید دانش فنی بومی به عمل آمده است، تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های تولید دانش فنی بومی افزایش سهم کالا و تجهیزات ساخت داخل در طرح‌های نفتی است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه افزایش سهم ساخت داخل تا مرز 65 درصد در طرح‌های پالایشگاهی هدف گذاری شده است، اعلام کرد: در شرایط فعلی سهم کالا و تجهیزات ساخت داخل در طرح‌های پالایشگاهی از مرز 50 درصد عبور کرده است.

در همین حال محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت هم پیشتر با اشاره به اینکه در برنامه پنجم طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در سه بخش تولید دانش فنی، بومی سازی لیسانس فرآیند تولید محصولات و تولید کاتالیست متمرکز شده است، گفته بود: برای دستیابی به این اهداف غربالگری و تمرکز بر روی طرحهای پژوهشی اولویت داردر صنعت نفت در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش مهر، در طرح توسعه فاز سوم پالایشگاه نفت آبادان (واحد کت کراکر) شرکت‌های صاحب لیسانس این پروژه همچون اکسنس فرانسه و سایمون کاروس، استارت کمپانی، یو.او.پی و اس‌.دبلیو (همگی از انگلستان) و شرکت انگلیسی و هلندی شل نسبت به قراردادهای خود با شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ایران پابند نبوده‌اند.

بر این اساس در شرایط فعلی راه اندازی واحدهای باقیمانده فرآیندی طرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان با مشارکت متخصصان داخلی در حال انجام است که پیش بینی می ود آخرین واحد فرآیندی این پروژه با ظرفیت تولید روزانه سه میلیون لیتر بنزین تا پایان سالجاری در مدار بهره برداری قرار بگیرد.