انتصاب 5 مدیر طی یک ماه/ صنعتی شدن کشتارگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی از انتصاب 5 مدیر جدید طی ماه گذشته در استان خبر داد.

رضا عبدالملکی در جلسه شورای اداری استان گفت: در ماه اخیر علی اکبر رمضانی به عنوان فرماندار جدید شهرستان طرقبه شاندیز و اسماعیل حیدری آزاد به عنوان فرماندار جدید شهرستان قوچان منصوب شدند.

وی افزود: علی قربانی مقدم به عنوان رئیس جدید بانک توسعه صادرات، امیر سرتیپ دوم علی جهانشاهی به عنوان فرمانده جدید لشکر 77 پیروز ثامن الائمه و علی صفرزاده به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی منصوب شده اند.

تمامی کشتارگاههای طیور خراسان رضوی صنعتی شده اند

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی اظهار داشت: تمامی کشتارگاههای طیور استان، پس از انقلاب، صنعتی شده اند.

ناصر مرگان ازغدی اعلام داشت: قبل از انقلاب، ذبح مرغ در شرایط کاملا غیربهداشتی انجام می شد که پس از انقلاب و به مدد بهره مندی از توان نیروهای متعهد و متخصص، کشتارگاههای طیور یکی پس از دیگری در استان آغاز به کار کردند و ثمره این تلاش، فعالیت 15 کشتارگاه طیور در حال حاضر است که محصول تولیدی آنها از سلامت کامل برخوردار بوده و خروجی آنها تحت

وی افزود: استان این افتخار را دارد که در زمینه بسته بندی مرغ و تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش نیز به عنوان اولین استان در کشور پیشگام بوده است.

مدیر کل دامپزشکی استان افزود: سالیانه نزدیک به 60 میلیون قطعه طیور در کشتارگاههای استان، ذبح و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

سقوط چهار رژیم غیرمردمی منطقه متاثر از پیروزی انقلاب اسلامی است

فرماندار نیشابور گفت: شکل گیری بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و سقوط چهار رژیم غیرمردمی ناشی از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر دیگر کشورها است.

جلال هاشمی در گردهمایی روحانیون طرح هجرت افزود: بایستی برای ناکام کردن تلاشهای دشمن که با هدف جلوگیری از الگوپذیری این کشورها از جمهوری اسلامی صورت می پذیرد، تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: هرچند برشمردن اقدامات زیرساختی صورت گرفته در تمامی شهرستانها ممکن نیست، اما ارائه بخشی از این دستاوردها می تواند کارآمد بودن یک حکومت دینی را بیش از پیش آشکار نماید.

فرماندار نیشابور از قشر روحانی به عنوان پیشقراولان عرصه فرهنگی یاد کرد و ادامه داد: بالا بردن سطح دانش و معلومات در همه زمینه ها برای داشتن درک صحیح از مشکلات اجتماعی، برقراری ارتباط با مخاطبان و پاسخگویی به قشر جوان ضروری است.

دیدار با خانواده شهدا

فرماندار رشتخوار گفت: یادآوری ایثار و اخلاص شهدا و سایر رزمندگان دفاع مقدس، افزایش تلاش و بهبود عملکرد مسئولان را به همراه دارد.

هاشم جنگی در دیدار جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان با 6 خانواده شهید شهر جنگل از ریخته شدن خون بهترین جوانان کشور به عنوان بخشی از هزینه پرداخت شده از سوی ملت ایران برای استقرار و استمرار نظام جمهوری اسلامی یاد کرد.

وی اظهار داشت: مردم کشور پایمردی خود را در برابر آرمانهای امام راحل(ره)، رهبری و نیز راه شهدا در عرصه های گوناگون بارها به منصه ظهور گذاشته اند و این امر بار دیگر در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفندماه تکرار خواهد شد.

فرماندار رشتخوار در مورد دستاوردهای عقیدتی و معنوی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ارزشمند شمرده شدن مقوله کار و کارگری و توجه بیش از پیش به ابعاد سیاسی اسلام از جمله این موارد است.

17 طرح هادی روستایی در چناران اجرا شد

فرماندار چناران از اجرای 17 طرح هادی روستایی در شهرستان خبر داد.

فرماندار چناران گفت: در راستای خدمت رسانی به روستاها و برقراری عدالت با اختصاص اعتبارات وی‍ژه، 17 طرح هادی روستایی در شهرستان در دست اقدام است.

علی حسینی در مورد دستاوردهای دولت نهم و دهم در حوزه عمران روستایی اظهارداشت: برای اجرای این طرحهای هادی حدود 20 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

نماینده عالی دولت در چناران تصریح کرد: با توجه به اینکه از سال 83 تاکنون 18 طرح هادی با اعتبار 3.7 میلیارد ریال در شهرستان اجرا و به بهره برداری رسیده است، اختصاص این اعتبارات ویژه انقلاب عظیمی در حوزه خدمات رسانی به روستاهای شهرستان بوجود خواهد آورد.

فرماندار چناران همچنین در مورد طرح هادی روستای خواجه جراح از توابع بخش مرکزی چناران گفت: کار مطالعاتی و نقشه برداری این طرح از سال 88 با اعتبار 3.1 میلیارد ریال آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: با مشارکت مردم، شورای اسلامی و دهیاری روستا، بازگشایی معابر، جدول گذاری، سنگ فرش پیاده روها و آسفالت معابر به طول 1300 متر در پائیز سال جاری به بهره برداری رسید.

مردم باید از جهات مصرف موقوفات آگاه شوند

مدرس سطح عالی حوزه علمیه خراسان گفت: اطلاع رسانی و تشویق در امر وقف بسیار مهم است و مردم باید از جهات مصرف موقوفات آگاهی یابند.

آیت الله رضازاده در دیدار مسئولین اداره کل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی اظهار داشت: ساده بودن تشکیلات اوقاف سبب جذب بیشتر مردم به سمت وقف می شود.

افتتاح دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی اکو در مشهد

معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از افتتاح دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی اکو در مشهد خبر داد.

سیدسعید سرابی افزود: دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی اکو از 19 تا 22 بهمن ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه فوق در ساعت 10 صبح 19 بهمن ماه افتتاح می‌شود، ادامه داد: در این نمایشگاه 9 کشور از 10 کشور عضو اکو به جز ازبکستان در نمایشگاه حضور دارند.

سرابی از حضور 64 شرکت و واحد چاپی در نمایشگاه خبر داد و گفت: 60 نفر میهمان خارجی که عمدتا رایزن های فرهنگی و بازرگانی همچنین 60 نفر میهمانان داخلی از وزارت خارجه، اکو، ارشاد، بازرگانی و صنایع 25 نفر دیپلمات در روز اول نمایشگاه حضور دارند.

معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی سفرای کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ونزوئلا و گرجستان، معاون بسته‌بندی جهانی از ترکیه و معاون وزیر رشد و اقتصاد تاجیکستان در افتتاحیه حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در فضایی به مساحت 8000 متر مربع برگزار می‌شود، افزود: 50 دستگاه ترجمه همزمان برای ترجمه به دو زبان انگلیسی و روسی تهیه شده است.