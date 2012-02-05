21 درصد حبوبات کشور در لرستان تولید می شود

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال بیش از 7 هزار و 600 تن کلزا در لرستان تولید شده است، اظهار داشت: بیشترین میزان تولید در این زمینه را در شهرستان سلسله داشته ایم.

وی با بیان اینکه این میزان کلزا در سطحی با 3 هزار و 750 هکتار وسعت کشت شده است، یادآور شد: تا کنون در هیچ سالی این میزان تولید کلزا در استان نداشته ایم و امسال در زمینه تولید کلزا رشد بسیار بالایی را شاهد بوده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین با اشاره به اینکه در میزان تولیدات حبوبات نیز در کشور رتبه اول را داریم، افزود: لرستان با تامین 21 درصد حبوبات کشور رتبه اول تولیدات را به خود اختصاص داده است.

طاهری مقدم با بیان اینکه امسال 140 هزار تن حبوبات در سطح 167 هزار هکتار از اراضی استان تولید شده است، ادامه داد: رتبه اول کشور در این زمینه را امسال نیز حفظ کرده ایم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه لرستان در زمینه تولید جو رتبه دوم کشور را دارد، عنوان کرد: امسال 200 هزار تن جو از سطح 126 هزار هکتار از مزارع استان تولید شده است.